スターバックスから、夢ふくらむ春のシーズンを彩る一杯として「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」が登場。

期待と夢に胸がふくらむ春に、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心はずむひとときが楽しめる一杯です☆

スターバックス「シュークリーム フラペチーノ／シュークリーム ラテ」

発売日：2026年3月13日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、2026年春に「春は、シューっと、夢ふくらむ。」をテーマにしたビバレッジが新登場。

まるでシュークリームを頬張った瞬間のような、気持ちが弾むフラペチーノとラテが発売れます。

新しいはじまりが重なる春、クリームたっぷりのシュークリームをぱくっと頬張ったときのような、気分が跳ねて思わず笑みがこぼれてしまうような気持ちに連れて行くビバレッジがラインナップ。

韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに多くの方々に親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場のビバレッジです☆

※どちらもシュークリームをイメージしたメニューです

写真左：シュークリーム フラペチーノ

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感が合わさり、春の訪れに心が弾むようなときめきを届けてくれる「シュークリーム フラペチーノ」

バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディに、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ね、まさにシュークリームを思わせる一杯に仕上げられています。

ひと口ごとにコクとやさしい甘さが広がり、春の気分がシューっと膨らんでいくのを感じられる一杯です。

写真右：シュークリーム ラテ（ホット）

価格：持帰り 609円(税込)／店内利用 620円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がる「シュークリーム ラテ」

特に、カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶け合います。

シュー生地風クランチの香ばしさが重なると、まだ冷たさの残る風の中に温もりが嬉しい、どこか懐かしさも感じるバランスに仕上げられたドリンクです。

おすすめカスタマイズ「シュークリーム フラペチーノ」 チョコレートチップ・チョコレートソース追加

チョコチップとチョコレートソースを加えることで、エクレアのような、贅沢なデザート感を楽しめるカスタマイズ。

カスタードを思わせるやさしい甘さにチョコレートのコクが重なり、ご褒美感をプラスします。

おすすめカスタマイズ「シュークリーム ラテ」ブロンドエスプレッソ変更＋ブロンドエスプレッソショット追加

浅煎りのブロンドエスプレッソに変更し、さらに変更したそのブロンドエスプレッソショットを追加することで、軽やかな口当たりの中にもしっかりとコーヒーの風味を感じられる一杯に。

カスタードのようなやさしい甘さに、ブロンドエスプレッソのやわらかな香ばしさとほのかなコクが重なり、シュークリームを思わせるまろやかな印象に深みを添えます。

※一部店舗のみ

おすすめカスタマイズ「シュークリーム フラペチーノ」／「シュークリーム ラテ」アーモンドミルク変更

シュー皮にナッツがトッピングされたシュークリームを味わうような、カスタードを思わせるやさしい甘さにナッツの香ばしさが加わり、ちょっぴり贅沢な印象に。

その気分に合わせて、ミルクを変えて期間中自身のお好みを探してみるのも、きっと楽しいはず！

新しい一歩を踏み出す日に、夢がふくらみ舞い上がるような感覚を楽しめるビバレッジ。

スターバックスにて2026年3月13日より販売される「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」の紹介でした☆

