「先週の金曜日のことですよ。その前は2週間前の金曜日も、すぐそこの歯医者さんに来たんですよねえ。総理の予定が公開されているからみんな集まっちゃうんです。

この狭い商店街に人がごった返して、選挙演説でもやるんですかというほどなんですよ。見に行った人曰く、頭しか見えなかったと言っていました。

歯科医院の道挟んだ向かいの駐車場に黒塗りの車が止まって、そこから道を横切るだけだから、どうせ見えやしないのにね」（近隣住民）

東京都杉並区上井草にある井荻歯科医院に通っている高市早苗首相（64）。2月28日付の『朝日新聞』の首相動静には、《同6時35分、東京都杉並区上井草の歯科診療所着。歯の治療》と記されていた。

高市首相の通う歯科医院とは――。全国紙社会部記者が明かす。

「西武鉄道の井荻駅に近い場所にあり、医院長は日本歯科医師会の会長です。安倍晋三元首相（享年67）とも対談して意見を交換するなどの交流があったそうです。`22年7月に安倍元首相が急逝した際には、歯科界に貢献してきた実績に触れたうえで、哀悼の意を表していました。

高市総理は、地元・奈良にある理髪店には30年以上通っている方ですので、この歯科医院にも古くから通っているのかもしれません」

井荻歯科医院は患者たちから高く評価されているようだ。前出の近隣住民が明かす。

「歯科医師会の会長さんをやっている有名な歯医者さんで、患者さんも多いですよ。東京だけじゃなくて、他県からも来院する人がいるそうです。驚きますよねえ、信用あるんですよ。高市さんは虫歯の治療らしいです」

井荻歯科医院に高市総理との関係を尋ねたが回答は得られなかった。虫歯治療を終えたら、さらに歯を食いしばって“働いて働いて働いて働いて働いて”いくことだろう。