100均で買ったらもう手放せない！「スポンジより断然使いやすい！」クロス状のキッチングッズ

食器洗いといえばスポンジやたわしが定番ですが、なんとなくしっくりこないまま使い続けている人も多いはず。ダイソーで見つけたメッシュクロスは、丸めたり畳んだりしながら食器の形に沿わせて洗えるのがポイント。鍋や丼のこびりつき汚れも軽くこするだけで落とせます。シンク掃除にもおすすめです！

商品情報

商品名：ダブルメッシュクロス（食器洗い用）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25cm×25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480740805

スポンジじゃない選択肢！ごわっとメッシュのクロスが便利！ダイソーの『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』

食器洗い用のスポンジやたわしは種類が豊富ですが、使い心地は意外と好みが分かれます。いろいろ試してきた中で、最近出番が増えているのがこのアイテム。

商品名は『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』。ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけました。

ポリエステル製で、少しごわっとしたメッシュが2枚重なった作りです。

見た目は薄手のクロスですが、触るとしっかりとしたハリがあります。

使い始めはやや硬さがあり、手になじみにくく感じましたが、繰り返し使ううちに自然と手の動きに沿うようになってきます。

広げたサイズは約25cm×25cm。やや大きめなので、そのまま使うよりも、丸めたり畳んだりするとぐっと扱いやすくなります。

四つ折りで使うのもおすすめです。厚みが出るので手にフィットし、力を入れたいときも安定します。

こびりつき汚れもするっと落ちる！シンク洗いにもぴったり！

実際に使ってみて感じたのは、汚れ落ちの良さ。調理後の鍋や、ごはんがこびりついた丼も、軽くこするだけで汚れを落とせます。クロスなので食器のカーブに沿わせやすく、細かな部分までしっかり洗えます。

フライパンのこびりつき汚れも、軽くこするだけでするっと落ちます。

泡立ちはスポンジに比べると控えめです。ただ、シリコーン系のたわしやクロスよりは泡の持ちがよく、洗っている途中で何度も洗剤を足すようなこともありません。

泡に頼りすぎず、繊維でこすって落とす感覚で、しっかり洗えていると実感します。

お箸も包み込むようにしてこするだけで、すぐにキレイになります。時短で効率よく洗えるのが◎

油汚れはもちろん、水垢も落ちやすいので、シンク掃除にもぴったり。食器洗い用と掃除用の2枚使いもおすすめです。

クロス自体の汚れ落ちも良好。粗めのメッシュで通気性がよく、広げて干しておくだけでカラッと乾くので、次に使うときも気持ちよく手に取れます。

今回は、ダイソーの『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』をご紹介しました。スポンジとは違う使い心地ですが、慣れると手放せなくなる1枚です。気になる方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。