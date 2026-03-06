100均で買ったらもう手放せない！「スポンジより断然使いやすい！」クロス状のキッチングッズ
商品情報
商品名：ダブルメッシュクロス（食器洗い用）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：25cm×25cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480740805
スポンジじゃない選択肢！ごわっとメッシュのクロスが便利！ダイソーの『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』
食器洗い用のスポンジやたわしは種類が豊富ですが、使い心地は意外と好みが分かれます。いろいろ試してきた中で、最近出番が増えているのがこのアイテム。
商品名は『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』。ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけました。
ポリエステル製で、少しごわっとしたメッシュが2枚重なった作りです。
見た目は薄手のクロスですが、触るとしっかりとしたハリがあります。
使い始めはやや硬さがあり、手になじみにくく感じましたが、繰り返し使ううちに自然と手の動きに沿うようになってきます。
広げたサイズは約25cm×25cm。やや大きめなので、そのまま使うよりも、丸めたり畳んだりするとぐっと扱いやすくなります。
四つ折りで使うのもおすすめです。厚みが出るので手にフィットし、力を入れたいときも安定します。
こびりつき汚れもするっと落ちる！シンク洗いにもぴったり！
実際に使ってみて感じたのは、汚れ落ちの良さ。調理後の鍋や、ごはんがこびりついた丼も、軽くこするだけで汚れを落とせます。クロスなので食器のカーブに沿わせやすく、細かな部分までしっかり洗えます。
フライパンのこびりつき汚れも、軽くこするだけでするっと落ちます。
泡立ちはスポンジに比べると控えめです。ただ、シリコーン系のたわしやクロスよりは泡の持ちがよく、洗っている途中で何度も洗剤を足すようなこともありません。
泡に頼りすぎず、繊維でこすって落とす感覚で、しっかり洗えていると実感します。
お箸も包み込むようにしてこするだけで、すぐにキレイになります。時短で効率よく洗えるのが◎
油汚れはもちろん、水垢も落ちやすいので、シンク掃除にもぴったり。食器洗い用と掃除用の2枚使いもおすすめです。
クロス自体の汚れ落ちも良好。粗めのメッシュで通気性がよく、広げて干しておくだけでカラッと乾くので、次に使うときも気持ちよく手に取れます。
今回は、ダイソーの『ダブルメッシュクロス（食器洗い用）』をご紹介しました。スポンジとは違う使い心地ですが、慣れると手放せなくなる1枚です。気になる方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。