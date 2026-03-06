【木田 トウセイ】「大敗を喫する可能性もある」…WBC2026【侍ジャパン】の連覇が厳しそうな理由

日本の連覇は無理？ WBC開幕も不安要素だらけ

野球世界一を決める国際大会『2026 ワールド・ベースボール・クラシック』（以下、WBC）がいよいよ開幕。前回王者である“侍ジャパン”こと日本代表チームは、3月6日に東京ドームで行われる台湾戦から連覇に向けて動き出すことになる。

振り返ると、WBCの歴史はドラマの連続と言っても過言ではないだろう。当初こそ「メジャーリーガーは本気なのか？」「シーズン前の調整段階にする意味がない」といった半信半疑の目で見られていたが、大会が始まってみるとその懐疑は一気に熱狂へと変わった。

2006年は誤審騒動などもあり日本は崖っぷちに立たされながら、執念で王者に上り詰めた。続く2009年は韓国に連敗し、重いムードが漂うなかでなんとか決勝に進み、イチローがセンター前へ決勝打を放って連覇を達成。

しかし、栄光の後には試練が待っていた。2013年、2017年はともにベスト4止まり。メジャーリーガーの不在、投手の球数制限、短期決戦の緊張感。日本は優勝候補でありながら、悔しい思いをした。

そして2023年。“二刀流”で世界の頂点に立つ大谷翔平、令和の三冠王・村上宗隆、ベテランとしてチームを支えるダルビッシュ有といった、世代を超えたスターが同じユニフォームに袖を通し、準決勝・メキシコ戦の劇的サヨナラ勝ち、決勝・アメリカ戦での大谷とトラウトとの一騎打ちを経て、再びチャンピオンリングを手にしたのだ。

そんな熱狂の余韻が冷めやらぬなかで開催される2026年大会。井端弘和監督率いる侍ジャパンは大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、菊池雄星、村上宗隆、岡本和真らメジャーリーガーに加え、国内のトップ選手を集めた“歴代最強”ともいわれる布陣で連覇を目指す。

しかしながら、メジャーリーグに詳しい野球ライターやプロ野球OBからは「連覇は無理だろう」「大敗を喫する可能性もある」という声が聞こえてきている。

ドリームチームが集結したにもかかわらず、このような発言を漏らす理由とはいったいなぜなのか？ 有識者たちになかなか言いづらい“本音”を聞かせてもらった。

“GG佐藤の悲劇”の再来も…外野守備陣に大きな穴あり

「打線だけ見れば確かに豪華です。でも守備面を考えるとゾッとする部分がある」

複数球団を担当してきたスポーツ紙記者のA氏は、開口一番そう言い切った。

「想定される外野のスタメンは、レフト・吉田正尚（ボストン・レッドソックス）、センター・鈴木誠也（シカゴ・カブス）、ライト・近藤健介（福岡ソフトバンクホークス）という布陣。吉田は2024年に右肩の手術を受けて、昨シーズンは7月に復帰しましたが55試合の出場にとどまった。本人は『制限なくやれています』と言っていますし、オリックスとの強化試合でも特大のホームランを放つなど長打力はまだまだ健在。

ただし、昨シーズン外野守備についたのはわずか5試合。肩に不安がある彼が、ぶっつけ本番で国際大会の外野を守るのはリスクがある。準々決勝以降の舞台となる『ローンデポ・パーク』のレフト方面はメジャーリーグの球場の中でも特に広く、かなり負担が大きいのではないかと思いますね」

さらに、守備の不安は吉田だけでないとA氏は語る。

「鈴木誠也のセンター起用も不安要素です。本来はライトが本職であり、センターの守備適性については疑問符がつく。肩は強いですが脚力が衰え始めており、メジャーリーグの指標でもセンター守備の評価は低く、左中間に打球が飛ぶと二塁打になるケースも多かった。

理想としては、センターには守備範囲の広い周東佑京（福岡ソフトバンクホークス）を置いて、鈴木はライト固定、近藤をレフトにすべきという声は現場でも出ている。でも打線のバランスを考えると踏み切れない。そこが井端監督の悩みどころでしょう」

A氏は続ける。

「近藤健介もライトの守備に関しては安定していますが、昨シーズンに腰の故障でたびたび離脱しており、盤石とは言い難い。早い段階で点差を付けて、周東や牧原大成（福岡ソフトバンクホークス）、森下翔太（阪神タイガース）らを守備固めとして交代できる形になれば良いのですが……。

短期決戦において、外野守備が試合の流れを大きく変えることは多々ある。2008年の北京五輪でGG佐藤が連続エラーを犯し、日本が敗退したことを思い出す人も多いはず。強化試合でも外野の連係ミスが散見されており、守備陣形が最重要課題になるでしょう」

現役時代は“守備職人”として知られた井端監督が、守備の不安をどうクリアしていくかが勝ち上がっていくうえで大事になりそうだ。

セットアッパー・クローザーが不安だらけ

「ブルペンが崩壊寸前というのは言い過ぎかもしれませんが、ギリギリの状態ですよ」

NPBの取材を続け、野球専門誌でライターを務めるB氏は、表情を曇らせながらそう語った。

「抑えの経験豊富な平良海馬（埼玉西武ライオンズ）、昨シーズンは無双の投球をみせていた石井大智（阪神タイガース）も離脱。さらにメジャーで中継ぎを務める松井裕樹（サンディエゴ・パドレス）もコンディション不良から代表を辞退した。彼らの穴は、交代して代表入りした投手では簡単に埋められるものではないと思います。

守護神候補・大勢（読売ジャイアンツ）も中日との壮行試合で緊急降板。阪神戦では最速157キロの直球を駆使してピシャリと抑えましたが、ストレート以外はコントロールに不安を残している。彼に“おんぶにだっこ”状態だと厳しいでしょう」

さらにB氏は続ける。

「仮に大勢が万全だとしても、リリーフのスペシャリストとして機能できる投手は、藤平尚真（東北楽天ゴールデンイーグルス）、松本裕樹（福岡ソフトバンクホークス）ぐらいしかいない。

代わりに招集された金丸夢斗（中日ドラゴンズ）と隅田知一郎（埼玉西武ライオンズ）はいずれも先発タイプで短いイニングを全力で抑えるリリーフとしての適性は未知数。金丸はストレートに光るものがありますが強打者を仕留める決め球がない。隅田もまとまりがある投手ですが好不調の波が激しく、ホームランを打たれることも多い。

先発を中継ぎや抑えで使うケースは2023年大会でもありましたが、あのときは大谷という“切り札”が存在した。今回は大谷が投手として登板しないことが確定しており、同じ戦略は使えない。

このままだと予選プールの4連戦をこなすだけでも、リリーフの手札が足りない計算になる。特に2戦目の韓国戦がもしも接戦になった場合、オーストリア戦やチェコ戦のやりくりは大変になるでしょう。個人的にはストレートの威力もあって緩急も使える北山亘基（北海道日本ハムファイターズ）に期待していますが、初出場のWBCで緊張しなければよいのですが……」

後編記事『「大谷の状態が…」「暗黙の“メジャー組縛り”」WBC2026【侍ジャパン】関係者が語る不安要素』では、引き続き関係者の“本音”をお届けする。

【つづきを読む】「大谷の状態が…」「暗黙の”メジャー組縛り”」WBC2026【侍ジャパン】関係者が語る不安要素