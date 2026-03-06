¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥óÁûÆ°¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë½ÅÂçµ¿ÏÇ¡×¤¬Éâ¾å¡Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ
¶âÍ»Ä£¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿²¾ÁÛÄÌ²ßŽ¢SANAE TOKENŽ£¡£¹â»ÔÁíÍý¸øÇ§¤Î¸å±ç²ñ¤Î£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈŽ¢¡Ú¸øÇ§¡Û¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëŽ£¤¬Âç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ²ß¤Ë¡È¤ªËÏÉÕ¤¡É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¡£
É®¼Ô¤Ï3·î3Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢Ž¢¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨Ž£¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÂåÉ½¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¡¦ÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¤ÎÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëA»á¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ú¸À¤ò¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ç¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀè¶î¤±¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¾Ú¸À¤ò¿µ½Å¤Ë¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¿Ç°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ø¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡×¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Ï¡Ö¹â»Ô»öÌ³½ê¡×¤¬³èÆ°µòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¥µ¥Ê¥¨»õ¥Ö¥é¥·¡Ê6600±ß¡Ë¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Ìó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ò»Ù¤¨¤ë¥¡¼¥Þ¥ó
¼èºà¤Ë¤ª¤±¤ë£Á»á¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£A»á¤ÏÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¤ÎÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ä¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¹â»Ô¿Ø±Ä¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤òÁö¤é¤»¤¿¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ö¹â»ÔÁáÉÄVeanas¹æ¡×¤Î±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¦´ÖÊÁ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤Î¹â»Ô»öÌ³½ê¤ÈÆ±¤¸½»½ê¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¸øÇ§¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖVeanas¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£¹â»Ô»öÌ³½ê½êÄ¹¤Ç¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤ÎÌÚ²¼¹ä»Ö»á¤È¤â¡¢A»á¤ÏÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤ò¤È¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢A»á¤ÏÌó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î³èÆ°¤òÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Î¾Ú¸À¤ò¿µ½Å¤Ë¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¿Ç°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¤¿¤Ó¤ËÁ´¹ñ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ö¹â»ÔÁáÉÄVeanas¹æ¡×¡£Á´¹ñÅª¤Ê¹â»Ô¥Ö¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öºâ¸»ÌäÂê¡×¤À¡£A»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£Ç³ÎÁÂå¡¢½ÉÇñÂå¡¢¸òÄÌÈñ¡¢¹âÂ®Âå¤Ê¤É¤Ç¡¢¿ôÉ´ËüÄøÅÙ¤«¤«¤ë¡£¼Ö¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¥È¥è¥¿¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÏ¢¹ç¸å±ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¡Æ21Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é¡ÖVeanas¹æ¡×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²áµî¤ËÎß·×¤Ç 1000 Ëü±ß¤Û¤É¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²æ¡¹¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ê¼«Í³Ì±¼çÅÞÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡ËÀÄÇ¯¶É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ï¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤¬2¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÆ°²èÉôÂâ2¿Í¤Î¹ç·×4¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¤¬¹â»Ô»öÌ³½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¹â»Ô»öÌ³½ê¤ÏÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿?
¡Ö¤¦¤ó¡£½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Æ21Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î»þ¤Ï¡¢Veanas¹æ¤òÆàÎÉ¸©Æâ¤À¤±Áö¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ç24Ç¯¤Ï30¿ô¥õ½ê¡¢¡Æ25Ç¯¤Ï²Æì°Ê³°¤Î46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¡Æ21Ç¯¤Ï300Ëü±ß¡¢¡Ç24Ç¯¤Ï500Ëü±ß¤È¤«¡©
¡Ö¤¦¤ó¡£¤½¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î·ÐÈñ¤ÎÂçÈ¾¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢A»á¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¡È¥µ¥Ê¥¨°¦ÍÑ¡É»õ¥Ö¥é¥·¥»¥Ã¥È¡×¡Ê6600±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¸øÇ§¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒVeanas¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒVeanas¤¬Ë¡¿Í²½¤µ¤ì¡¢ÆàÎÉ¤Î¹â»Ô»öÌ³½ê¤ÈÆ±¤¸½»½ê¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¤¤¿¡£Ì±´Ö´ë¶È¤¬¡¢À¯¼£²È¤Î»öÌ³½êÆâ¤ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£
¡Ö¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¹â»Ô»öÌ³½ê¤ä¤·¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¤é¤ó¤ÈÉÔÊØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡¡¡Ê¹â»Ô»öÌ³½ê¤Î¡ËÌÚ²¼½êÄ¹¤«¤é¡ØËÜÅ¹½»½ê¤ò¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë¤·¤È¤«¤ó¤ÈÂçÊÑ¤ä¤Ç¡£¼«Ê¬¾¦Çä¤â¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í¹ÊØÊªÆÏ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÊÌÚ²¼½êÄ¹¤¬¡Ë¡ØA¤Á¤ã¤ó¡¢Í¹ÊØÊªÍè¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¤·¡£¤¹¤´¤¤ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊA»á¡Ë
ÅöÁ³¡¢²ÈÄÂ¤Ï¹â»Ô»öÌ³½êÂ¦¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆA»á¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²ÈÄÂ¤Ï¡ÊÊ§¤¨¤È¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡Ö0 ±ß¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡×
A»á¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒVeanas¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÄÂ¤ò¡ÖÌµ½þ¡×¤Ç¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢A»á¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥º¤ò¥¢¥Û¤Û¤Éºî¤Ã¤Æºß¸Ë¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Îºß¸Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀê¤á¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÄÂ¤Ï¥¼¥í¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤Î¤«¡Ä
Veanas¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ò¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¡Ô¹â»ÔÁáÉÄ»öÌ³½ê¸øÇ§¡Õ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÀµµ¬¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁë¸ý¤Ç¤¹¡Ó¤ÈÀâÌÀ½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ò¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¼¡²ó¤ÎVeanas¹æÁ´¹ñÀ¼¤òÊ¹¤¯´ë²è¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤ËÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ó¤È¤¢¤ë¡£Ì±´Ö´ë¶È¤¬ÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£²È¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Ç1¤Ä¤Î½ÅÂçµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äÌ±´Ö´ë¶È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀâÌÀÊ¸¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä»ö¶È¤ò¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒVEANAS¤¬Âå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£A»á¤Ë¤â¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¹çÆ±²ñ¼ÒVeanus¤Ï¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡©
¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½A¤µ¤ó¤¬ÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡ÖÀÖ»ú¤Ç¤¹¤è¡¢ÀäÂÐ¡×
¡½¡½²ñ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤â¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤âÎ»²ò¤·¡¢¸øÇ§¤Î¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»Ô»öÌ³½ê¤¬¡ÊÄ¾ÀÜ¡Ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤·¤¿¤éÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡½¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯¼£³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀâÌÀ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Î¡ÈÊÌÆ¯Ââ¡ÉÅª¤Ê¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£A»á¤Î¾Ú¸À¤ò½ä¤ëµ¿ÌäÅÀ¤ò¡¢2¤Ä¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ÖVeanas¹æ¡×¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¹â»Ô»öÌ³½ê¤¬ÉéÃ´¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ý¤Á½Ð¤·Ê¬¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Îß·×¤Ç1000Ëü±ß¤Û¤É¡Ê2024Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç300ËüÄøÅÙ¡¢2025Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç500ËüÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀº»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼Ö¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¥È¥è¥¿¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼Ú¤ê¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¢¡Ö¹çÆ±²ñ¼ÒVEANAS¡×¤Ï¡¢À¯ÅÞ»ÙÉô¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡×¤ÈÆ±½»½ê¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¹â»Ô»öÌ³½ê¤ÎÌÚ²¼½êÄ¹¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A»á¤Ï¡ÖÆ±¼Ò¤Ï±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÍÍ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤À¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤ÏŽ¢À¯¼£ÃÄÂÎŽ£¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤³èÆ°¤ò¡¢Ì±´Ö²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¹â»Ô»öÌ³½ê¤«¤é²óÅú¤¬Íè¤¿
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢½êÄ¹¤ÎÌÚ²¼»á¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ï¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤±¤ëVeanas¹æ¤Î±¿¹Ô¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô(°Ê²¼¡ÖÆó¶è»ÙÉô¡×) ¤ÎÁÈ¿¥³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½Ð¤ÏÁ´¤ÆÆó¶è»ÙÉô¤è¤ê»Ù½Ð¤·¡¢¼ý»ÙÊó¹ð¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï¼ý»ÙÊó¹ðÄó½Ð¸ø³«ºÑ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Ï¤³¤ì¤«¤éÄó½Ð¤¹¤ë¼ý»ÙÊó¹ð¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢µ®ÅÂ¤Î¿äÂ¬¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÁÈ¿¥³èÆ°Èñ¤Ï¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ì¤¬Veanas¹æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÈñÍÑ¤«¤ÏÆÃÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö»ý¤Á½Ð¤·Ê¬¡×¤¬¤É¤¦°·¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤âÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ïº£¸å¡¢¤è¤ê»ö¼Â´Ø·¸¤òÀººº¤·¡¢²þ¤á¤ÆÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤ò¹â»Ô»öÌ³½ê¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖVeanas¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Æó¶è»ÙÉô¤ÎÆ±¤¸½»½ê¤òËÜÅ¹½êºßÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò°¸¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Ï¤äÈÎÇäÉÊ¤ÎÇÛÃ£Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊªÍýÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç²ÈÄÂ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢A»á¤ÏÉ®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ±ÄÍøÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖVeanas¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¤ò¥¢¥Û¤Û¤Éºî¤Ã¤Æºß¸Ë¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Îºß¸Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀê¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÌÚ²¼»á¤Î²óÅú¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌ·½â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿ÏÇ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢A»á¤Î¾Ú¸À¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖSANAE TOKEN¡×ÁûÆ°¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤Ë¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È²ÏÌî»á¤Î¹â»Ô¥¹¥¯¡¼¥×Âè°ìÃÆ¡¦ÁíÍý¤Ë3000Ëü±ß´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î½¡¶µË¡¿Í¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ª¡Û¡Ø¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎµðÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ÖÆæ¤Î½÷¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¿®¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤½¡¶µË¡¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ù
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë
