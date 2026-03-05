2008年に大ブレイクしたタレントが番組に登場すると、現在の年齢と“美貌”にスタジオから驚きと称賛の声があがる場面があった。

【映像】一世風靡したタレント 53歳現在の姿

『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、ステージ3のがんを治療した母親のためにフィリピン料理店を開きたいモデル・タレントのゆきぽよが、自分の資産を実際に売却。3月5日放送の第3話では、飲食店のリアルな現場を見るため、芸能人の友達が経営する店を訪れた。

東京・杉並区の八幡山にある「お好み焼き鉄板酒場どろ」。経営するのは、19歳の時に性別適合手術を受け、2008年に「エアあやや」のモノマネで大ブレイクしたはるな愛だ。タレントとして多くのバラエティに出演するだけでなく、都内で飲食店を3店舗経営している。

はるなの登場VTRに際して、スタジオではある情報に驚きの声があがった。それが、はるなの名前の横に記された「53歳」という年齢。MCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「53歳！？」と衝撃を受けた様子で、「同期みたいな感覚で喋ってたけど、こんな先輩だったの？」と驚きを見せる。

また、同じくMCの小島瑠璃子も「えぇ！？」と目を見開き、「あまりにも綺麗すぎて…。（デビュー時と）一緒」と、当時と変わらない美貌を絶賛した。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。