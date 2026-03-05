小島瑠璃子、親友マネージャーと二人三脚での再始動に密着 覚悟と未来への決意語る
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#3が、5日に放送される。
【写真】初共演！ママの顔を見せる小島瑠璃子と長男
5日の放送では、お茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島に密着。東京・赤坂でのお茶専門店開業に向け、Excelを駆使した原価計算や予約サイトの構築まで、自ら「起業家」として泥臭く動く姿を追う。
さらに、現在のマネージャーとの出会い、そして二人の心温まる関係性も。最後には、芸能界復帰と事業家としての成功、その両輪を回す小島の覚悟と未来への決意が語られる。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
