「【重要】ムービル 閉館のお知らせ

平素よりムービルに格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。この度ムービルは、入居先であるビル『相鉄ムービル（相鉄南幸第2ビル）』の閉館に伴い、賃貸借契約の満了を迎えることから、2026年9月30日（水）をもちまして営業を終了し、閉館させていただくこととなりました。

『映画の街横浜』のシンボルの一つとして、この地で開館して以来、半世紀以上の歴史を重ねてまいりました。この間、洋画、邦画問わず数々の名画を上映し、映画文化の発展に貢献できましたことを、スタッフ一同、誇りに思っております。

これまで当館を愛し、支え続けてくださった全てのお客様に、従業員一同、心より深く感謝申し上げます。最後の1作品まで皆様の心に残る映画体験をお届けできるよう、スタッフ一同、努めてまいりますので、閉館までの期間、変わらぬご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

お手持ちのシネマポイントにつきましては、閉館後も、109シネマズゆめが丘／109シネマズ港北／109シネマズ川崎をはじめ、近隣の109シネマズにて引き続きご利用いただけます。長年のご愛顧に感謝を込めて、閉館に向けた特別イベントを企画しております。詳細につきましては、後日改めてご案内させていただきます」

