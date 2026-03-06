「あ、これ買ってたかも…」旧型オーナーも悔しがる新型レクサスISの劇的進化。損しないための◎と✕ポイント
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【とんでもない進化!】新型レクサスIS公道試乗! 旧型オーナーが悔しがるアレが変わってる! 加速･内装･乗り心地など2026マイナーチェンジの◎と✕! | LEXUS IS300h F SPORT」を公開した。新型レクサスIS300h F SPORTの公道試乗を通じて、ステアフィールや乗り心地の劇的な進化、最新の安全装備などを徹底レビューし、基本設計の古さを補って余りある「走りの洗練度」を浮き彫りにしている。
ワンソク氏は走り出し直後、「ステアフィールがかなり良くなっている」と、その変化を強調した。今回のマイナーチェンジで可変ギアレシオのパワーステアリングが採用されたことに触れ、最新のトヨタ車に劣らない緻密でスッキリとした操作感になっていると評価をくだした。
続いて、乗り心地の向上にも言及。新たに採用されたリニアソレノイド式のAVSにより、ショックに対する応答性が従来の4倍に上がったと解説し、「ボディ補強などはしてないとのことだが剛性が高まったような走りは◎」と、シャッキリとした乗り心地を絶賛した。さらに、安全装備に関しても「レクサスセーフティシステム+」が最新化され、プロアクティブドライビングアシストなどの高度な運転支援が備わった点を高く評価している。
一方で、気になる点も包み隠さず指摘した。アダプティブハイビームやヘッドアップディスプレイ、アドバンストパークなどが非採用であることを挙げたほか、ハイブリッドシステムの基本設計が2013年のものからキャリーオーバーされており、「モーターのトルク感はイマイチ」と厳しく評価した。それでも、ドライブモードを物理スイッチで直感的に操作できる使い勝手の良さなどを挙げ、「ちゃんと試乗してから契約、という順序だったら買っていたかもしれない」と本音をこぼした。
同車は、スペック上の最新技術や一部装備の有無にとらわれず、車としての本質的な「走りの気持ちよさ」や「扱いやすさ」を求める層にとって、十分に検討する価値のある一台と言えそうだ。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube