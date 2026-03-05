上白石萌音、手術していたことを告白 海外ロケ中に突如「私、最近…」
俳優の上白石萌音（28）が4日放送のTBS系『世界くらべてみたら』（毎週水曜 後7：00）に出演。最近、目の手術をしたことを明かした。
【写真】驚きの再現率…舞台『千と千尋』で千尋を演じる上白石萌音
番組では、幼少期に住んでいたという“第二の故郷”であるメキシコを訪ね、UFO目撃情報多発地帯で調査を実施した。街での聞き込みの中、「UFOピザ」という名前の店舗を訪ねることに。店のテラス席からはパワースポットとして現地で知られているトラウイルテペック山が見えたが、山の山頂付近でUFOの目撃談が集中しているという。
上白石は山を見つめながら突然「私、最近…目の手術をして今（視力）1.2見えるんですよ」と告白。しかし、「別にUFO探すためではないんですけど」と語りスタジオを笑わせた。その後もテラス席でUFO捜索を続けたが、見つからず。ただ調査で「鳥が6羽、モンキチョウ1匹です」を確認できたといい、視力の良さをアピールする結果となった。
【写真】驚きの再現率…舞台『千と千尋』で千尋を演じる上白石萌音
番組では、幼少期に住んでいたという“第二の故郷”であるメキシコを訪ね、UFO目撃情報多発地帯で調査を実施した。街での聞き込みの中、「UFOピザ」という名前の店舗を訪ねることに。店のテラス席からはパワースポットとして現地で知られているトラウイルテペック山が見えたが、山の山頂付近でUFOの目撃談が集中しているという。
上白石は山を見つめながら突然「私、最近…目の手術をして今（視力）1.2見えるんですよ」と告白。しかし、「別にUFO探すためではないんですけど」と語りスタジオを笑わせた。その後もテラス席でUFO捜索を続けたが、見つからず。ただ調査で「鳥が6羽、モンキチョウ1匹です」を確認できたといい、視力の良さをアピールする結果となった。