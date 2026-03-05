2月28日、「Smart FLASH」が、竹内涼真（32）と土居志央梨（33）の熱愛を報じた。映画「10DANCE」で竹内のダンスパートナー役を演じた土居は、2024年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」での“男装の麗人”山田よね役で知られる。3月20日に包装されるスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」でふたたびよねを演じ、まさに旬の女優といえる。

【写真を見る】プロダンサーが絶賛した土居のパーフェクトな「ラテンボディ」。しなやかな筋肉とほどよいボリューム感が色っぽい

「過去には同棲中の吉谷彩子を追い出し、三吉彩花と交際をスタートするという“乗り換え愛”を報じられたこともある竹内は“女グセの悪さ”が長らく囁かれていました。2024年10月末に三吉との破局も報じられてからは、しばらく熱愛報道もなかったのですが……」

ニッコニコの竹内が微笑ましいツーショットは土居のインスタから見られる（公式インスタより）

とは、芸能担当記者。今回は実力派女優・土居との熱愛が発覚したわけだが……。

「竹内のインスタグラムのアイコンが、『10DANCE』作中の土居を抱きしめている場面写真でした。そんな可愛らしい熱愛ぶりから、業界内からも“見直した”“好感度がアップした”などの声が上がっています」（同前）

竹内の好感度をアップさせた土居志央梨はどんな女優なのだろうか。

プロダンサーがうなる

「10DANCE」で土居が演じたのは、竹内演じるラテン部門日本チャンピオン・鈴木信也のパートナー、田嶋アキ役だった。原作では“5歳から鈴木と組んでラテンダンスを始めた”というベテラン選手の設定で、また“かつては鈴木と交際していた”という「元カノ」キャラクターでもある。

「土居さんはもともと3歳から18歳までの15年間、クラシックバレエを習っていたという下地があったそうですが……とはいえ、本当に見事にラテンダンサーのカラダでした。キャストが決まってから相当、本格的にラテンを学ばれたのだと思います」

と絶賛するのは、都内でダンススタジオを経営するダンス講師のK先生。作中で、竹内と土居が訪れたダンスの聖地・英国ブラックプールでの大会にも何度も出場した経験を持つ元競技選手で、プロのラテンダンサーだ。

「“ラテンダンサー特有の体型”というのがあるんです。ラテンは細すぎるとちょっとカッコ悪い。適度にボリュームがありつつ、絞ったウエストとプリッとしたヒップ……しなやかな筋肉が感じられるメリハリボディがベスト。どれほど練習したかはわかりませんが、土居さんはしっかり仕上がっていましたね。竹内さんよりも土居さんのほうがラテン的なカラダといえます」（K先生）

《私にはラテンの血が流れている。かもしれない》――「10DANCE」配信2日後の土居のインスタには、華麗なステップの動画とともに、そんな言葉が投稿されていた。

「実は、『10DANCE』を見終わっても、彼女が朝ドラに出ていた“よねさん”だと気づきませんでした」（同前）

女性弁護士からラテンチャンピオンへ……振り幅の大きい演技も「実力派女優」にはお手のものだったのかもしれない。

大出世は“確定”

朝ドラ出演で見事に“出世”した、と分析するのは芸能ジャーナリストの宝泉薫氏だ。

「民放のドラマは1時間枠でも実質45分間の放送で、ワンクール12回程度。対して朝ドラは1回15分と短いものの、週5回で半年間続きます。民放の視聴率が5％程度だとして、朝ドラであれば視聴率は15％程度。しかもメディアが大きく取り上げるので、注目度は単純に3倍どころじゃなくなる……つまり、朝ドラで目立つことは間違いない出世コースなんです」

さらに朝ドラではヒロインでなく、「ヒロインの姉妹役、友人役に起用されるのがいちばんオイシイ」と断言する。

「『虎に翼』で演じた山田よねというキャラは極端でしたが、みんなの印象に残る役どころ。朝ドラではヒロインが叩かれやすいので、友人・姉妹くらいのポジションがちょうどいいんです。「NHKは過去にはかなり新人に近い役者をオーディションで朝ドラヒロインに起用したこともありましたが、今は女優に出演を打診する“オファー型”が主流。いきなり新人をオファーして冒険するわけにはいかないから、まずはヒロインの妹や友人役に据える。そこから伸びを見て、今後が任せられそうであれば、先があるということです」

朝ドラの注目女優は、世間や業界全体が注目するので、結果、大出世が確定するというわけだ。

「これからさらに実績を積んだ“よねさん”の活躍が楽しみです。恋に仕事に、大いに頑張ってほしいですね」

