¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥×¥ì¥ß¥¢£±£²ÇÆ¼Ô¡¦ÂæÏÑÂåÉ½¡¡à¤ª¼êËÜá»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀï¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¡Ö·è°Õ¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ£³·î£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ï£µÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÆ±¡Ë¤ËÂ³¤¯£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤³¤½À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡Ê£×£Â£Ó£Ã¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢£±°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÇË¤Ã¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¡×¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤ò´É³í¤¹¤ëÃæ²ÚÌ±¹ñËÀµå¶¨²ñ¤Ï£Õ¡½£±£²¡¢£Õ¡½£±£µ¡¢£Õ¡½£±£¸¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤´¤È¤ËÁª¼ê¤ò¶¯²½¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ã£Ð£Â£Ì¡Ë¤â£±£°Ç¯Âå¤«¤é£Î£Ð£Â·Ð¸³¼Ô¤ò»ØÆ³¼Ô¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼¡¡¹¤È¾·¤Ø¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤äºÙ¤«¤Êµ»½Ñ¡¢Ï¢·¸ÌÌ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ÊÌîµå¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤âÁ´£¶µåÃÄ¤Ë£Î£Ð£Â¤Î¥³¡¼¥Á·Ð¸³¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Ãæ¿®·»Äï¤Ë¤Ï¸µºå¿À¤ÎÊ¿Ìî·Ã°ì»á¡¢ÂæÏÑ³ÚÅ·¤Ç¤Ï¸µ¶áÅ´¤Î¸Åµ×ÊÝ·òÆó»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿À¹¤ó¤Ê¸òÎ®¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ÆüËÜµå³¦£Ï£Â¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¤Ç¤¤ëÄÌÌõ¤¬ÂæÏÑ¤Î¥³¡¼¥Á¤äÁª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤äºîÀï¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£ÂæÏÑ¥Á¡¼¥à¤Ç¸À¸ì¤¬àµÕÅ¾á¤¹¤ë¸½¾Ý¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂæÏÑ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£²£°Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï±ó¤¤£Í£Ì£Â¤è¤ê¤â¡¢£Î£Ð£Â¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î»þº¹¤¬Ìó£±»þ´Ö¡££Î£Ð£Â¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç£Í£Ì£ÂÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç£Î£Ð£Â¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Í£Ì£Â¤ÎÁª¼ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£Î£Ð£Â¤ÎÁª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¤Ï£Í£Ì£Â»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¡¢Á°½Ð£Ï£Â¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÀ¾Éð¤Î¸âÇ°Äí¡Ê£³£²¡á¥¦¡¼¡¦¥Í¥ó¥Æ¥£¥ó¡¢Âæ¹Ý¡Ë¤È²¬»³¶¦À¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÄÄ·æ·û¡Ê£³£²¡á¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¡¼¥·¥§¥ó¡¢Åý°ì¡Ë¤Î£²¿Í¤À¤Ã¤¿¡££×£Â£Ã¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â£Î£Ð£Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¼¨¤·¤¿°ì¤Ä¤Î·ë²Ì¤¬àËÜÊªá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ïº£¸å¤ÎÂæÏÑµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤òÀê¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âËÜµ¤¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¯¤ë¡£