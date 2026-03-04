ピザチェーン「ピザハット」で、過去最大級の反響を呼んだ「ラーメンコラボシリーズ」に第3弾が登場します。

今回タッグを組んだのは、“家系ラーメン”の源流であり、総本山として知られる名店「吉村家」。両社の熱いコラボによる新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」が、3月4日から3月31日までの期間限定で発売されます。

■ 吉村家会長のお墨付き 「家系」の魂を宿したピザ

実はともに横浜に本社を構えるという縁から実現した今回のコラボ。開発にあたっては、スープの仕込みを終えた早朝に吉村会長自らが試食と監修を行い、厳しい意見も交わしつつ最終的に「これはイケる！」とお墨付きをもらったという本気度の高さがうかがえる一品です。

ベースとなるのは、豚骨スープに鶏ガラを合わせ、鶏油（チーユ）の風味を効かせたオリジナルソース。そこに、スープの濃厚さを引き立てる香ばしいチャーシューと、家系ラーメンの象徴とも言える「ほうれん草」をトッピング。

焼成によって青々とした風味が引き立ったほうれん草とキレのある醤油ソースの相性は抜群で、別添の「きざみ海苔」を散らせば、まさにピザ生地の上で“家系体験”が完成します。

■ 「ラーメン酢」から開発された特製「にんにく酢」で至高の味変

さらに家系ファンを唸らせるのが、吉村家でお馴染みの卓上調味料「ラーメン酢」をヒントに開発された特製の「にんにく酢」が付属すること。

まずはそのままガツンと濃厚な豚骨醤油の味わいを楽しみ、途中でこの「にんにく酢」をかければ、香りとキレが加わりさっぱりとした至高の味変を楽しめるとのことです。

「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」は、一部を除く全国のピザハット店舗にて、3月4日から3月31日までの期間限定で販売されます。

サイズはMサイズ、生地はクリスピー限定。価格は持ち帰りが2230円（税込）で、配達が3190円（税込）。数量限定のため店舗によっては早めに終了する可能性があります。

なお、本商品は、ピザハットでお馴染みのお持ち帰り「2枚目無料セット」や、配達「2枚目半額セット」の対象商品です。

