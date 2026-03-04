国内最高峰の戦いが続く大同生命SV.LEAGUE MEN。チャンピオンシップ進出を懸けた激しい順位争いが繰り広げられる中、3月7日（土）に行われる第16節GAME1、広島サンダーズvsウルフドッグス名古屋の一戦が、「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継される。

今回の生中継は、ハイレベルな競技性はもちろん、豪華な出演陣によるエンタメ性の高さにも注目が集まる。解説を務めるのは、元日本代表の福澤達哉さん。先月の東京グレートベアーズvsジェイテクトSTINGS愛知戦に続き、2カ月連続の登場となる。そしてゲストには、お笑いコンビ・ラランドのニシダさんが出演。実は中学・高校の6年間バレーボール部に所属していたというニシダさんだが、視聴者に向けては「私はバレーボールを6年間やっていました。本当です。信じてください」と、切実なコメントを寄せている。

番組内では、ニシダさんが広島THを直撃した事前取材の模様もオンエアされる予定だ。日本代表選手のサーブやスパイクに挑む「レシーブチャレンジ」や、現役選手との「声の大きさ対決」など、バレーファンならずとも爆笑必至の特別企画が届けられる。

もちろん、試合は真剣勝負そのものだ。現在6位の広島THが、天皇杯との二冠を狙い現在3位につけるWD名古屋をホームに迎え撃つ。福澤さんは本カードの見どころについて、「リーグ2位のブロック力を誇る広島と、多彩な攻撃を展開するWD名古屋の攻防」を挙げる。広島からは新加入のセッター・永露元稀とムードメーカー・西本圭吾、WD名古屋からは絶対的エース・宮浦健人とベテランセッター・深津英臣を注目選手に指名。福澤さんによるプロ視点の深掘り解説は必聴だ。

「ABEMA de J SPORTS」では、試合中にコメントで盛り上がれる機能など、新しい観戦スタイルを提供している。今シーズン合計88試合の無料生中継を予定しており、この注目の一戦は「ABEMA de J SPORTS」に加入していなくても無料で視聴が可能だ。試合は7日の14時5分開始予定で、放送は13時30分からの予定だ。