º£½µ¤Î½©ÍÕ¸¶¾ðÊó - ASRock¤«¤é¹â¥³¥¹¥Ñ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖRock¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Intel/AMD¸þ¤±¤Ë4À½ÉÊ
Ryzen¸þ¤±¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É
MSI¤Î¡ÖMEG X870E Godlike MAX¡×¤Ï¡¢AMD X870E¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤À¡£3.99¥¤¥ó¥Á±Õ¾½¡ÖDynamic Dashboard III¡×¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó¤òÉ½¼¨²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¡ÖM.2 Xpander-Z Slider Gen5¡×¤ÏGen5¤ÎM.2¥¹¥í¥Ã¥È¤ò2¤ÄÁýÀß²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç7Âæ¤ÎM.2 SSD¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï230,000±ßÁ°¸å¡£
MSI¤Î¡ÖMEG X870E Godlike MAX¡×¡£24+2+1¥Õ¥§¡¼¥º/110A¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ¸»¤òÈ÷¤¨¤ë
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏUSB¥¿¥¤¥×C¤ò7¥Ý¡¼¥È¤âÁõÈ÷¡£¤½¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ÏºÇÂç40Gbps¤ÎUSB4¥Ý¡¼¥È¤À
¤Þ¤¿¡¢¡ÖMAG B850 Tomahawk MAX WIFI II¡×¤Ï¡¢LEDÈóÅëºÜ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊB850¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£²Á³Ê¤Ï51,000±ßÁ°¸å¤È¡¢B850¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤á¤À¤¬¡¢Gen5¤ÎM.2¥¹¥í¥Ã¥È¤ò2¤ÄÈ÷¤¨¤ë(Gen4¤â2¥¹¥í¥Ã¥ÈÁõÈ÷)¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¹½À®¤Î¡ÖPRO B850-S EVO WIFI¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï30,000±ßÁ°¸å¡£
¡ÖMAG B850 Tomahawk MAX WIFI II¡×¡£14+2+1¥Õ¥§¡¼¥º/80A¤ÎÅÅ¸»²óÏ©¤òÈ÷¤¨¤ë
¡ÖPRO B850-S EVO WIFI¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤À
ASRock¤«¤é¼ÒÌ¾Í³Íè¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¥Þ¥¶¡¼
ASRock¤«¤é¡¢¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖRock¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢4¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë"as solid as a rock"¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò¹âÉÊ¼Á¡¢¹âÂÑµ×¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÇÄó¶¡¡£»Å»ö¤«¤é¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖSteel Legend¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
ASRock¤Î¡ÖB860 Rock WiFi 7¡×¡£8+1+1+1+1¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÅÅ¸»²óÏ©¤òÅëºÜ¤¹¤ë
microATXÈÇ¤Î¡ÖB860M Rock WiFi¡×¡£Æ±ÍÍ¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
Intel B860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ATX¤Î¡ÖB860 Rock WiFi 7¡×¤¬25,000±ßÁ°¸å¡¢microATX¤Î¡ÖB860M Rock WiFi¡×¤¬23,000±ßÁ°¸å¡£°ìÊý¡¢AMD B850¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ATX¤Î¡ÖB850 Rock WiFi 7¡×¤¬27,000±ßÁ°¸å¡¢microATX¤Î¡ÖB850M Rock WiFi¡×¤¬23,000±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÀþLAN¤ÏRealtek 2.5GbE¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖB850 Rock WiFi 7¡×¡£9+2+1¥Õ¥§¡¼¥ºÅÅ¸»¤Ç¡¢8ÁØ´ðÈÄÀß·×¤òºÎÍÑ
microATXÈÇ¤Î¡ÖB850M Rock WiFi¡×¡£M.2¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë
¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó
DeepCool¤Î¡ÖFD12 V2¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥ÈÀ½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦12cm¥Õ¥¡¥ó¤À¡£¿··¿¤ÎV2¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É³°¼þ¤ò¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë·Ò¤²¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡¢É÷ÎÌ(79.89CFM)¤ÈÀÅ°µ(4.15mmAq)¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼Éô¤ò¾®·¿²½¤·¤ÆÁ÷É÷¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡¢ÊüÇ®¸úÎ¨¤â¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥¯¥â¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ã±ÉÊ¤¬1,380±ß¡¢3¸Ä¥»¥Ã¥È¤¬3,980±ß¡£
DeepCool¤Î¡ÖFD12 V2¡×¡£Ä¹¼÷Ì¿¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿12cm¥Õ¥¡¥ó¤À
¥Ö¥ì¡¼¥É³°¼þ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤Î·ä´Ö¤ò¥·¡¼¥ë¡£¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¸úÎ¨¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³ÈÄ¥À¤â¹â¤¤Mini-ITX¥±¡¼¥¹
NZXT¤Î¡ÖH2 Flow¡×¤Ï¡¢ÍÆÎÌ20.7L¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê½Ä·¿Mini-ITX¥±¡¼¥¹¤À¡£¥é¥¤¥¶¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤Ï½Ä¸þ¤¤ËÇÛÃÖ¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤µ331mm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£28cm¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¤âÅëºÜ²ÄÇ½¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¾åÈ¾Ê¬¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¤Ç¡¢±Õ¾½ÉÕ¤´Ê°×¿åÎä¤Ê¤É¤Î¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï24,000±ßÁ°¸å¡£
NZXT¡ÖH2 Flow¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛÎã¡£²¼Â¦¤Ë¤ÏSFX/SFX-LÅÅ¸»¤ò³ÊÇ¼²ÄÇ½¤À
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢±¦Â¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë³ÊÇ¼¡£Ä¹¤µ331mm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
2¿§¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼
IN WIN¤Î¡ÖDlite¡×¤Ï¡¢ÇÈ¾õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥±¡¼¥¹¡£¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤Î3Ð¸ü¥¢¥ë¥ß¥×¥ì¡¼¥È¤òÂ¦ÌÌ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Mocha Bronze(¥Ö¥é¥¦¥ó)¡¢Lilac Silver(¥Ñ¡¼¥×¥ë)¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£ARGB¥Õ¥¡¥ó¡ÖXM120¡×¤ò4¸ÄÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢²Á³Ê¤Ï20,000±ßÁ°¸å¡£
IN WIN¤Î¡ÖDlite¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢²Á³Ê¤Ï¹µ¤¨¤á¤À
ºÇÄ¹38cm¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤òÅëºÜ²ÄÇ½¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¹½À®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë½é¤Î¥¬¥¹¥±¥Ã¥ÈÅëºÜ¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖAlto Keys K98M¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡ÖUniCushion¡×¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¤È¡ÖMarble Switch¡×¥¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÇ¸°´¶¤È³ê¤é¤«¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï16,500±ßÁ°¸å¡£
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖAlto Keys K98M¡×¡£¥«¥é¡¼¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤À
¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡£¥µ¥¤¥º¤Ï401¡ß147¡ß39.6mm¤Ç¡¢¥¡¼ÇÛÎó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤ß
¿ÀÂëÑÛ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
GIGABYTE¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¡Ö¿ÀÂëÑÛ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬È¯Çä³«»Ï¡£¤³¤ì¤Ï¡¢microATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖB850M Aorus Elite WIFI7 ICE-P¡×¡¢¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖC201 Panoramic ICE¡×¡¢80 PLUS GoldÅÅ¸»¡ÖUD850GM PG5 V2¡×¤Ë¡¢¿ÀÂëÑÛ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤À¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏÁ´4¼ïÎà¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï46,500±ß¡£
GIGABYTE¤Î¡Ö¿ÀÂëÑÛ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡£²Ä°¦¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³ÈÄ¥À¤â¹â¤¤Mini-ITX¥±¡¼¥¹
2¿§¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë½é¤Î¥¬¥¹¥±¥Ã¥ÈÅëºÜ¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¿ÀÂëÑÛ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
