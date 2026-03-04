WEST.の公式TikTokにて、茺田崇裕とSnow Manの向井康二、そして&TEAMのHARUA（ハルア）が一緒に踊る動画が公開され、ファンの注目を集めている。

HARUAは、茺田崇裕と向井康二のYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』にゲスト出演。この動画は、撮影時に訪れたゴルフ場で撮影されたもので、3人はWEST.の楽曲「これでいいのだ！」のサビパートを一緒に踊っている。

3人は、それぞれゴルフウェアで登場。キャップを被った茺田の両サイドに、サンバイザーを被った向井とHARUAが並び、明るくポップな曲調に合わせて元気なダンスを披露。最後は3人で肩を組んで、HARUAは「イエーイ！」と笑顔を見せ、向井は「ゴイゴイスー！」と叫んだ。

ファンの間では、HARUAが“eighter”（SUPER EIGHTのファンネーム）であることが知られており、SNSでは、「エイターのハルアがWESTの曲踊ってる泣く」「この絡みは本当に感謝」「こんな世界線あっていいの大感動すぎる」「すごいこのコラボ ハルアほんとよかったねー」など、大きな反響が寄せられている。

なお、本編ではHARUAが、SUPER EIGHT好きであることを告白。「その流れでWEST.さんも、もちろん大好き」と話し、「関西だけのグループの方たちだけの笑いとかMCがめっちゃ大好きなんですよ。話が面白いっていうイメージ」と熱く語った。本編についても「思ってた以上に関西担でびっくり」「はまこじハルアくんにメロメロで総じて可愛かった」「素直そうでかわいいイケメンさんハルアくん、よし覚えた」など、感想が続々と到着している。

なお、&TEAMの公式Xには、ゴルフ場をバックに撮影したHARUAのオフショットが公開されている。

