3月3日に『「キリングッドエール」5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』が開催。ブランドを象徴する存在である綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が登壇し、スペシャルトークセッションを実施した。

【画像】大森元貴の自撮りショット／Mrs. GREEN APPLEの3ショット／綾瀬はるか・浜辺美波・鈴木亮平・Mrs. GREEN APPLEの集結ショット

■Mrs. GREEN APPLEがオレンジコーデでポーズ

Mrs. GREEN APPLEの公式Xではオフショットが投稿された。「祝 5,000万本突破」と掲げられたビジュアルが映し出されたスクリーンを背に、（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗が並び、親指を立てたポーズをしている。

3人は「キリングッドエール」のパッケージを思わせるオレンジを取り入れたコーディネートで登場。

藤澤はオレンジのジャケットにホワイトのパンツ。ホワイトシャツにオレンジのスカーフをネクタイ巻きしている。

大森はホワイトのセットアップに、鮮やかなオレンジのニットをパンツにインしたスタイル。

若井は淡いベージュのセットアップにホワイトシャツを合わせ、ボタンを開けてスカーフを巻いた装いだ。

■柔らかな表情でピースする大森元貴

また、大森は自身のInstagramを更新し、ビールの絵文字を添えてオフショットを公開。軽くピースサインを作りながらカメラを見つめるセルフィーで、柔らかな笑顔が印象的な1枚となっている。

今回の発表会では、新テレビCMの公開も発表。「キリングッドエール 1秒に6本!?篇」と「キリングッドエール 噂の名作篇」の2本が制作され、3月3日より全国で順次放映がスタートした。

さらに、ブランドリーダーの4人がニュースキャスターに扮したショート動画「GOOD ALE TIMES」も配信中。CMソング「GOOD DAY」とあわせて、さまざまなコンテンツが展開されている。

■綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLEが笑顔で集結

さらに3月4日には、朝の情報番組にて同発表会の様子が放送。綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLEのインタビューも紹介され、それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開されている。

SNSでは「オレンジコーデ素敵」「もっくん髪伸びてる」「襟足最高」「かっこいい」「お肌もちもち」といった声が寄せられている。