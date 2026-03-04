健康診断で血液検査を受けたときに「赤血球の数値が低い」と診断された経験がある人は多いのではないでしょうか。この場合、どのような原因があるのでしょうか。対処法や放置した場合のリスクなどについて、筑波胃腸病院（茨城県つくば市）理事長で消化器外科専門医の鈴木隆二さんに聞きました。

自己判断で鉄剤を飲むのはNG

Q.そもそも、「赤血球」には、どのような働きがあるのでしょうか。

鈴木さん「赤血球は血液の成分の一つで、体の中に酸素を運ぶ「運び屋」のような役割をします。呼吸で取り込んだ酸素を、脳や心臓、筋肉など体のさまざまな部位に運んでくれます。体にとって必要不可欠な成分です」

Q.健康診断で「赤血球の数値が低い」と指摘されることがあります。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。

鈴木さん「赤血球の数値が低い、つまり赤血球が少ない状態は、一般的に『貧血』と呼ばれます。これは、体に酸素を運ぶ力が弱くなっている状態です。そのため、『何となく疲れやすい』『息切れしやすい』『動悸（どうき）がする』『立ちくらみがある』『めまいがする』『集中しにくい』といった症状が出ることがあります。軽い場合は自覚症状がなく、健康診断で初めて気付く人も多いです」

Q.「赤血球の数が少ない」原因として考えられる病気には、どのようなものがありますか。

鈴木さん「原因はいろいろありますが、主に『鉄分不足（鉄欠乏性貧血）』『月経による出血』『胃がんや大腸がんによって起こる、胃腸からの出血』『栄養不足』『慢性的な病気の影響』『血液をつくる力が弱くなる病気』などです。『赤血球が少ない』という結果の裏に、体のどこかの不調が隠れていることもあります」

Q.健康診断で「赤血球の数が少ない」と指摘された場合、どうすればよいですか。

鈴木さん「大切なのは『とりあえず鉄剤を飲めばいい』と自己判断しないことです。まずは医療機関で『何が原因なのか』『胃腸などで出血が生じていないか』『栄養不足なのか』『病気が隠れていないか』をきちんと調べてもらうことが大切です。

原因が分かれば鉄分補充や食事改善、出血の治療、病気の治療など、適切な対応ができます」