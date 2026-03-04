プレミアリーグ 25/26の第29節 エバートンとバーンリーの試合が、3月4日04:30にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはライル・フォスター（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ルーカス・ピレス（DF）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。エバートンのジェームズ・ガーナー（MF）のアシストからジェームズ・ターコウスキ（DF）がヘディングシュートを決めてエバートンが先制。

ここで前半が終了。1-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、バーンリーは同時に2人を交代。ジョー・ウォーラル（DF）、フロレンティーノ・ルイス（MF）に代わりルム・チャウナ（FW）、ジェームズ・ウォードプラウズ（MF）がピッチに入る。

60分エバートンが追加点。イリマン・ヌジャイ（FW）のアシストからキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが2-0で勝利した。

なお、バーンリーは64分にバシール・ハンフリーズ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-04 06:40:16 更新