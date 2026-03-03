この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「チーズケーキ風」と題した動画を公開しました。炊飯器を活用し、混ぜてスイッチを押すだけで作れる、低脂質でたんぱく質豊富なスイーツを紹介しています。



動画の冒頭、炊飯器の釜にヨーグルト1パックを豪快に投入するシーンから始まります。そこに卵、砂糖、ホットケーキミックスを順に加え、釜の中で直接生地を混ぜ合わせます。ボウルなどの洗い物を極限まで減らした、効率的な調理法です。



生地がなめらかになるまでしっかりと混ぜ、「空気抜いたら」通常モードで炊飯します。炊き上がりを確認し、竹串を刺して生の生地がついてこなければ完成です。釜から取り出したケーキは綺麗な円形に焼き上がっており、仕上げに粉糖を振ることで、まるでカフェのような見た目に仕上がります。テロップでは「しっとりチーズケーキ風完成」と紹介されています。



ダイエット中のご褒美や、手軽なお子様のおやつとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ヨーグルト 1パック

・卵 2個

・砂糖 大さじ3

・ホットケーキミックス 1袋

・粉糖 適量（お好みで）



［作り方］

1. 炊飯器の釜に、ヨーグルト、卵、砂糖、ホットケーキミックスを入れる。

2. 全体がなめらかになるまでしっかりと混ぜ合わせ、釜を軽く打ち付けて空気を抜く。

3. 炊飯器にセットし、通常炊飯モードで加熱する。

4. 炊飯終了後、竹串を刺して生の生地がついてこないか確認する。（ついてくる場合は追加加熱などで調整）

5. 釜から取り出し、お好みで粉糖を振って仕上げる。