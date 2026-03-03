「猫が入れないキッチンにリフォームしたい」--そんな依頼に応えるために考え抜いた末、出来上がったキッチンがXで大反響！アイデア力抜群なキッチンデザインはユーザーの目に230万回も留まり、「人間がケージの中なのねw」「afterでめっちゃ不満そうな猫様いてウケるw」「もはや飼い主が飼われとる…」などの声が寄せられました！

「キッチンに猫が侵入してしまう」

Xアカウント「ねこ大家｜猫のための家づくり（@neko_fudosan）」さまは、「猫のための家づくり」をモットーに、飼い主と猫さんたちが互いに快適に暮らせる家づくりを目指しています。

ある日、「キッチンに猫が侵入してしまう」というお悩みを持った依頼者さまがやってきたのだそう。お互いの安全のためにも、猫がキッチンに入れないようにしたのだといいます。

すでに対策が施されている様子のキッチンですが、おそらく、この調理台の手前から侵入してしまうのでしょう。これは難解です。

猫が入れないキッチンにリフォーム

一見、普通のキッチンを猫ちゃんが侵入しないようにリフォームしたいと依頼を受けたねこ大家さま。試行錯誤した末に設計されたキッチンデザインとは……

なんと、一般的なキッチンが和風料亭のような雰囲気のキッチンへと大変身！窓も備え付けられているので、猫さんが勝手に侵入することはありません。

とても素敵な雰囲気へと仕上がったキッチン。しかし、お気づきでしょうか。実はこのキッチンに若干不満を抱いている様子の存在が……

そう、キッチンに侵入できなくなってしまった猫さんです！これは猫さんの安全のためでもあるので、我慢してもらわなければなりませんね！

まさかのアイデアがSNSでも大反響

猫が侵入しないようにリフォームしてほしいという依頼から、素敵なデザインのキッチンへと大変身した投稿は、X上でも大きな話題に！

コメント欄には「人間がケージの中なのねw」「afterでめっちゃ不満そうな猫様いてウケるw」「もはや飼い主が飼われとる…」といった声が多く寄せられ、猫の飼い主も飼われるというお互いにwin-win（？）なデザインが反響を呼んでいます。

Xアカウント「ねこ大家｜猫のための家づくり」さまでは、猫さんに特化した設計デザインが多数紹介されています。猫を飼っている人はもちろん、猫好きな人も必見ですよ。

ねこ大家さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

