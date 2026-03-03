2児の母となった元人気子役・野村佑香が、娘の困った行動を告白する一幕があった。

【映像】野村佑香の夫＆2人の子供たちの写真

ABEMAにて3月1日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#108では、「一世風靡したあの人気子役は今！？人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」企画が展開。この中で元祖チャイドルの野村佑香（41歳）が登場した。

子役として大活躍していた野村は、現在2児のママで、27歳の時に結婚した一般男性と幸せな家庭を築いている。香取慎吾が「結婚された方はどういう人？」と聞くと、野村は「友達の友達で、1つ年上の一般の男性です」と明かした。野村の夫は小さい頃はテレビを見させてもらえない家庭に育ったそうで、野村が子役として大活躍していたことを知らずに結婚したそうだ。

そんな野村には現在、子育てをする中で、“ある困ったこと”が発生しているという。

香取が「娘さんはママが芸能活動をしているのを認識しているの？」と質問すると、野村は「認識しています。ママ友に『私のママ、野村佑香って言うんだよ！』とたまに長女が言っちゃうので、『止めてくれ』と伝えています」と告白し、スタジオを笑いに包んだ。