90年代に「チャイドル」として絶大な人気を誇った俳優の野村佑香（42）が、人気絶頂期に芸能活動を休止した裏にあった心身の葛藤と、当時の壮絶な状況を明かした。【映像】42歳になった現在の姿＆2人の娘3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、2児の母となった野村の私生活に密着する企画「のぞき見！隣のママ」が放送された。3歳でデビューし、ドラマ『木曜の怪談』や『家なき子2』など数々のヒット作に出演した野村は、当