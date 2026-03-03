モトローラの公式SNSが更新され、新CM「パーティーで着る服」編のメイキング動画が公開された。

■目黒蓮、CM撮影の裏側を語る

動画には、モトローラのブランドアンバサダーを務める目黒蓮が登場。ブラックのタートルネックにドットデザインのラペルが印象的なジャケットを合わせたシックなスタイルで「motorola edge 60」を手にし、撮影を振り返った。

「今回は『服のコーディネート』っていう部分がテーマのひとつになっていて」と明かし、「『moto ai』が助けてくれるというストーリーになっているんですけど」と説明。

「この前も着たからなぁ、今回どうしようかなとか、迷われる方って結構多くいらっしゃると思うんですけど、そういう方もすごく共感してくれるような『moto ai』の魅力が本当に詰まっている映像になったかなと思います」と語り、CMの見どころをアピールした。

■多彩なファッションと表情が詰まったメイキング

メイキング映像では、ライトブルー×ネイビーのバイカラージップアップにデニムを合わせたラフな装いで笑顔を浮かべスタジオ入りする姿や、ベージュのセットアップに黒のインナーを合わせ打ち合わせを行う様子、ソファに寝転びスマホを操作するシーン、「もしもし」と話すカットなどが収められ、多彩なファッションと表情が楽しめる内容となっている。

ファンからは「どのめめもかっこいい」「振り向いた顔が最高」「短髪めめ大好き」「メイキング嬉しい」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、モトローラ新CM「パーティーで着る服」編

