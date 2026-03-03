エビ･明太子･ホタテなど…具沢山な「エビの明太子クリームスープ」が新登場、「瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」も同時発売【ジョリーパスタ】

パスタ専門店･ジョリーパスタでは、「今月のおすすめ」として、毎月異なるテーマでパスタを販売している。2026年3月5日からは、「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」の2品を、全322店舗で販売する。

【メニュー画像はこちら】エビ･明太子･カイワレ･刻み海苔など…彩り豊かなトッピングで春らしい色合いに仕立てた「エビの明太子クリームスープ」発売、瀬戸内産牡蠣を使ったクリームスープも

◆「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」税込1,419円

ピリッと辛い明太子がとけ込んだクリームスープに、有頭エビやむきエビ、ホタテ、小柱、アサリ、ベーコンを合わせた、具沢山のパスタ。たっぷりの具材と明太子ソース、バター、カイワレ、刻み海苔のトッピングで、彩り豊かな春らしい色合いに仕立てた。温かさで溶け出すバターを混ぜながら、より濃厚で奥行きのある味わいが楽しめる。

◆「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」税込1,529円

牡蠣のうまみがとけ込んだクリームスープに、肉厚でジューシーな瀬戸内産牡蠣、キャベツ、ほうれん草、パプリカ、ベーコン、しめじを合わせたスープパスタ。別添えの西洋わさびを加えると、上品で爽やかな味わいに変化する。

〈グランドメニューではボンゴレビアンコも販売中〉

◆「ボンゴレビアンコ」税込1,199円

たっぷりの殻付きアサリやアサリのむき身、ミニトマト、スライスオリーブを使った、ガーリック香るパスタ。春が旬のアサリのうまみを凝縮したボンゴレソースはミニトマト、スライスオリーブ、トッピングのバジルとも相性が良いという。

