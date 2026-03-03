Photo: 三浦一紀

この方向性、いいと思います。

CP+のキヤノンブースで行列ができていたので、行列大好きギズモードは、すかさず並びました。その先にあったのが、こんなカメラ。

これは、クラシカルな箱形デジタルカメラの試作機。レンズを通した像を上から覗く、ウエストレベルファインダー仕様となっています。もう、これだけで結構グッときます。

1インチのCMOSセンサーに、レンズは50mm F1.8。レンズで捉えた像をウエストレベルファインダーを覗いてピント合わせをして撮影をします。

おもしろいのが、撮影の仕組み。通常のデジカメならイメージセンサーで捉えた光を直接画像にしているわけですが、このカメラはスクリーンに映った像をセンサーで撮影します。

つまり、通常は「レンズ→イメージセンサー→画像」なのですが、このカメラは「レンズ→スクリーン→イメージセンサー→画像」ということになります。

Photo: 三浦一紀 イメージセンサーの映像を出力したもの。スクリーンごと写しているのでざらっとした感触になっている

スクリーンそのものを撮影しているため、スクリーンの質感も写真に影響します。マットなスクリーンを採用しており、若干ざらつきがあるのが特徴。ピントもちょっと甘い感じ。でも、それがこのカメラの味というわけ。おもしろいですねー。

Photo: 三浦一紀 レバーを下に倒すとシャッターが切れる

本体側面にあるのがレバーシャッター。これを倒して撮影します。

ウエストレベルファインダーって、慣れるまでちょっと戸惑いますが、スクリーンから像が浮かび上がって見える感じが、テンション上がるんですよね。昔、二眼カメラ使っているときは、フィルム入れずにファインダー覗いて悦に入っていたものです（ブローニフィルム高いんで…）。

Photo: 三浦一紀 背面はこんな感じ

これが製品化されたら、ぜひ使わなくては。お願いですから、お手頃価格にしていただきたい！ 買いますんで!!

Source: キヤノン