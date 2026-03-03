結婚報道の「まさみロス」もこれで解消!?

2026年元日に結婚を発表し、大きな話題を集めた女優の長澤まさみさん。これまで映画やドラマで主演作を重ね、数々のCMにも起用されてきましたが、今回新たにBYDの新CMに登場しました。

これに対しSNSなどには、早くも多くの声が集まっているようです。

【動画】めちゃカワイイ！ 「長澤まさみ」×「“390万円超え”外車」を動画で見る！

長澤さんが出演するのは、BYDブランドの第3弾となる新CM「いよいよありかも！BYD」編で、2026年2月3日から全国で放映が始まりました。

同シリーズは、2024年に放映された「SUPER HYBRID 体感」編での「あり かも！」という台詞が注目され、今回が続編にあたります。

今回のCMで登場する車両は、BYDが日本市場に初導入するSUPER HYBRID「DM-i」を搭載したPHEV（プラグインハイブリッドEV）「BYD SEALION 6（シーライオン6）」です。

シーライオン6は、同ブランドのPHEVとして日本第1弾のモデルとなります。

パワートレインには、1.5リッターエンジンと高出力モーターを組み合わせ、フル充電時には約100kmのEV走行を実現します。

日本仕様のシーライオン6は、航続性能を重視したFWD（前輪駆動）と、0-100km／h加速5.9秒というスポーティな走りを特徴とするAWD（四輪駆動）の2グレードを設定し、車両価格（消費税込）は398万2000円からです。

CMは、街中を走行するシーライオン6のドライブシーンからスタート。

SUPER HYBRIDの技術に興味津々の長澤さんが実際にクルマに乗り込み、日常はEVのように、長距離はエンジンとモーターを組み合わせた高効率走行へ切り替わる仕組みに驚きの表情を見せます。

上品なワンピース姿で「いよいよありかも、BYD！」と語りかけるラストシーンでは、EVに距離を感じていた人の背中を押すようなメッセージが込められています。

長澤さんは、撮影前に車内の広さに驚いた様子で「寝転べますね」「キャンプにも良さそう」とコメントしたほか、内装のカラーについても「品があって綺麗ですね、ときめきました」と語り、期待を寄せていました。

なかでもシーライオン6の配色がお気に入りだと明かし、「長距離を走るなら北海道へスキーに行きたい」とアクティブな一面も見せています。

※ ※ ※

そんなニューモデルのCMに対し、SNSなどには早くもさまざまな反響が寄せられているようです。

なかでも、「上品な雰囲気が似合ってる」「めちゃカワイイ」「確かに“ありかも”」など、長澤さんとの絶妙な組み合わせに感銘を受ける声の多さが目立ちます。

また、長年独身を貫いてきた長澤さんの結婚発表に衝撃を受け、「まさみロス」となった男性も少なくないようですが、「応援してる」「お幸せそうで何よりです」と、健気なファンによるコメントも散見されました。