振付師デヴィッド・ウィルソン氏が投稿

フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんの最新情報が飛び込み、海外ファンが「嘘でしょ」「天からのお告げレベルの朗報！」と歓喜している。

羽生さんとの名コンビで知られる振付師デヴィッド・ウィルソン氏は自身のインスタグラムを更新。オンライン会議画面でつないだ画面で羽生さんがにこやかにピースをしている画像をアップした。

ウィルソン氏は「2月初旬、私たちはZoomで、ユヅがNotte Stellata 2026で披露する新プログラムの振付をした」と説明。五輪でフィギュアが盛り上がる中で、羽生さんが座長を務めるアイスショーの振付が進行していたようだ。

この一報に海外ファンも大興奮だ。

「Yesss!!!」

「デヴィッド（・ウィルソン）はまさに私たちの救世主ね！今年は2人がどんな奇跡を創り上げているのか、楽しみで仕方ない」

「うわあああ 新しいプログラムを見るのが待ちきれない」

「OMG！ これはもう、天からのお告げレベルの朗報！ またあの素晴らしいスケーティングが見られるなんて、もう待ちきれないわ！」

「嘘でしょ、うずうずする」

「デヴィッド、私たちのユヅを共有してくれてありがとう」

「本当に最高」

「きっとまた傑作になるんだろうな」

「やったー！ いつだってそうだったけど、今回も間違いなく特別なものになるね。心待ちにしてる！」

「これが見られるなんて幸せすぎる！」

コメント欄には、このような声が相次いだ。「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」は7日から3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催される。



（THE ANSWER編集部）