五輪フィギュアの裏で…着々と進行していた羽生結弦の計画「嘘でしょ」「天のお告げレベルの朗報！」海外大興奮
振付師デヴィッド・ウィルソン氏が投稿
フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんの最新情報が飛び込み、海外ファンが「嘘でしょ」「天からのお告げレベルの朗報！」と歓喜している。
羽生さんとの名コンビで知られる振付師デヴィッド・ウィルソン氏は自身のインスタグラムを更新。オンライン会議画面でつないだ画面で羽生さんがにこやかにピースをしている画像をアップした。
ウィルソン氏は「2月初旬、私たちはZoomで、ユヅがNotte Stellata 2026で披露する新プログラムの振付をした」と説明。五輪でフィギュアが盛り上がる中で、羽生さんが座長を務めるアイスショーの振付が進行していたようだ。
この一報に海外ファンも大興奮だ。
「Yesss!!!」
「デヴィッド（・ウィルソン）はまさに私たちの救世主ね！今年は2人がどんな奇跡を創り上げているのか、楽しみで仕方ない」
「うわあああ 新しいプログラムを見るのが待ちきれない」
「OMG！ これはもう、天からのお告げレベルの朗報！ またあの素晴らしいスケーティングが見られるなんて、もう待ちきれないわ！」
「嘘でしょ、うずうずする」
「デヴィッド、私たちのユヅを共有してくれてありがとう」
「本当に最高」
「きっとまた傑作になるんだろうな」
「やったー！ いつだってそうだったけど、今回も間違いなく特別なものになるね。心待ちにしてる！」
「これが見られるなんて幸せすぎる！」
コメント欄には、このような声が相次いだ。「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」は7日から3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催される。
（THE ANSWER編集部）