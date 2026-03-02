元SKE48石田安奈、第3子妊娠を発表 ふっくらお腹も披露「5人家族今後ともよろしくお願いします」
【モデルプレス＝2026/03/02】元SKE48の石田安奈が3月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第3子を妊娠したことを発表した。
【写真】セレブ生活話題の元SKE、3人目妊娠中のふっくらお腹披露
石田は「ご報告があります」と切り出し「なんとですね、3人目を妊娠しました！」と報告。ふっくらとしたお腹を披露した。「3人目にもなると、気付いたらもう半年？みたいな感じで、もう安定期には入っている」と明かし「ここ最近YouTubeが撮れなかったりとか、SNSがストップしていたのは、ずっとつわりがありまして…」と告白した。
今後は「つわりがまだ残っている」ことから体調を見ながら動画を投稿していくとし、「これからはマタニティに向けた投稿になっていくと思うのですが、今後妊娠したいなとか、今妊娠中のママさんもいると思うんですけど、一緒に頑張ってお互いに勇気付け合って、コメントもいただけたら嬉しいです！」「5人家族今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。
石田は、1996年5月27日生まれ、愛知県出身。2009年にSKE48の第二期メンバーオーディションに合格し、一時期はAKB48とも兼任。2017年にグループを卒業し、タレントとして活動。2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石田安奈、第3子妊娠を発表
◆石田安奈、2021年に結婚
