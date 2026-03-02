大橋トリオ、5月より全国ツアー開催＋NHKホールでの「angle」ライブ映像を先行公開
大橋トリオが、全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2026＞の開催を発表した。
3月18日(水)にニューアルバム『A BAND』のリリースを控えている大橋トリオ。新たな全国ツアーは6月11日(金)宮城・若林区文化センターを皮切りに、北海道・大阪・岡山・福岡・愛知・東京を回り、ファイナルで7月31日(金)東京・NHKホールまで全7公演が開催される。チケットは3月6日(金)12時正午より大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「café PRETAPORTER」で先行受付が開始される。
また、アルバム『A BAND』初回生産限定映像付き商品に収録される『ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜 2025.01.22 at NHK HALL』のライブ映像より「angle」が先行公開された。
なお、大橋トリオがナビゲーターをつとめるJ-WAVE『The Universe』の3日(火)放送回にて、アルバム収録曲の「Lady Cinema」が初オンエアされる。
■J-WAVE『The Universe』
毎週火曜 27:00-29:00 *大橋トリオ担当回
https://www.j-wave.co.jp/original/universe/
■＜ohashiTrio HALL TOUR 2026 -A BAND-＞
2026年6月11日(木) 宮城・若林区文化センター
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年6月13日(土) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年6月19日(金) 大阪・NHK大阪ホール
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月9日(木) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月11日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年7月24日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月31日(金) 東京・NHKホール
開場 18:00 / 開演 19:00
●席種：全席指定 ￥8,800（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※３歳未満は入場不可
枚数制限：4枚
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※入場券1枚につき1名様のみご入場できます。
※主催都合以外でのチケットの払い戻しは致しません。
※チケットの営利目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。
※チケットの破損、紛失などでチケットが確認できない場合はご入場いただけませんのでご注意ください。
※会場内では係員及び警備員の指示に従っていただくようお願い致します。もし指示に従っていただけないような場合には ご退場いただくこともありますので、ご了承ください。
※コンサート本番中の撮影は画像、動画に関わらず一切禁止となります。もし撮影が発覚した場合は、その場でスタッフが画像、動画データを削除させていただきます
※お客様同士での押し合い、ご自身の座席以外の使用等、他のお客様のご迷惑になるような行動や危険な行為は一切禁止となります。
※会場周辺でのアーティストの入り待ち・出待ち行為はお止めください。
※発熱・体調がすぐれない場合のご来場はお控えください。
●チケット：ファンクラブ「café PRETAPORTER」先行受付
【受付期間】
2026年3月6日（金）12:00 〜 2026年3月15日（日）23:59
※抽選受付となります。
【当落発表・入金期間】
2026年3月19日（木）12:00 〜 2026年3月23日（月）23:00
https://www.cafe-pretaporter.com/
◾️17thアルバム『A BAND』
2026年3月18日（水）リリース
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG
配信予約：https://ohashitrio.lnk.to/aband_pre
[CD＋Blu-ray＋TシャツA（サイズ：L、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87200/B 価格：11,220（税込）
[CD＋Blu-ray＋TシャツB（サイズ：M、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87201/B 価格：11,220（税込）
[CD＋DVD]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87202/B 価格：6,820（税込）
[CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87203/B 価格：6,820（税込）
[CD Only]（スマプラ対応）
品番：RZCB-87204 価格：3,520（税込）
▼収録内容
[CD] ※5形態共通
01.シナリオ
02.スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）
03.君とのダンス
04.ひだまりの傘
05.One coin advice
06.Lady Cinema
07.水中のメトロ
08.ドアーズ
09.HONEY (2026)
[DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通
「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」
01.The Music Around Me
02.サーカス小屋
03.Cherry Pie
04.angle
05.赤いフィグ
06.叶わぬ夢
07.スノーマン
08.月の裏の鏡
09.アンジュリア
10.風船メモリー
11.ミルクとシュガー
12.東京ピエロ
13.真夜中のメリーゴーランド
14.Bing Bang
▼店舗別購入特典
・Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）
・他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
▼先行配信「水中のメトロ」
ttps://ohashitrio.lnk.to/suichunometro
◾️＜大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026＞
2026年
4月11日（土） 新潟
4月12日（日） 金沢
4月17日（金） 仙台
4月19日（日） 札幌
4月26日（日） 東京
5月08日（金） 名古屋
5月09日（土） 神戸
5月15日（金） 広島
5月16日（土） 京都
5月23日（土） 熊本
5月24日（日） 福岡
