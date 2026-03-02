■＜ohashiTrio HALL TOUR 2026 -A BAND-＞

2026年6月11日(木) 宮城・若林区文化センター

開場 17:30 / 開演 18:30

2026年6月13日(土) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月19日(金) 大阪・NHK大阪ホール

開場 18:00 / 開演 19:00

2026年7月9日(木) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場

開場 18:00 / 開演 19:00

2026年7月11日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月24日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

開場 18:00 / 開演 19:00

2026年7月31日(金) 東京・NHKホール

開場 18:00 / 開演 19:00

●席種：全席指定 ￥8,800（税込）

年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※３歳未満は入場不可

枚数制限：4枚

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※入場券1枚につき1名様のみご入場できます。

※主催都合以外でのチケットの払い戻しは致しません。

※チケットの営利目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。

※チケットの破損、紛失などでチケットが確認できない場合はご入場いただけませんのでご注意ください。

※会場内では係員及び警備員の指示に従っていただくようお願い致します。もし指示に従っていただけないような場合には ご退場いただくこともありますので、ご了承ください。

※コンサート本番中の撮影は画像、動画に関わらず一切禁止となります。もし撮影が発覚した場合は、その場でスタッフが画像、動画データを削除させていただきます

※お客様同士での押し合い、ご自身の座席以外の使用等、他のお客様のご迷惑になるような行動や危険な行為は一切禁止となります。

※会場周辺でのアーティストの入り待ち・出待ち行為はお止めください。

※発熱・体調がすぐれない場合のご来場はお控えください。

●チケット：ファンクラブ「café PRETAPORTER」先行受付

【受付期間】

2026年3月6日（金）12:00 〜 2026年3月15日（日）23:59

※抽選受付となります。

【当落発表・入金期間】

2026年3月19日（木）12:00 〜 2026年3月23日（月）23:00

https://www.cafe-pretaporter.com/