w-inds.が「Forever Memories(Re-Recording)」を2026年3月14日から配信開始することを発表した。

2026年3月14日はw-inds.のメジャーデビュー25周年突入記念日であり、2001年3月14日に「Forever Memories」を発売した記念日でもある。

さらに今回の配信タイトルを「Forever Memories(Re-Recording)」とし、今のw-inds.による再レコーディングバージョンとなっている。配信ジャケットは中心にパズルのピースを置かれているデザインとなっている。このデザインの意味にも注目だ。

3月14日には＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の初日をパシフィコ横浜国立大ホールで開催予定。「Forever Memories(Re-Recording)」の配信当日で、今のw-inds.が持つ魅力を最大限に感じ取れる最高のタイミングとなるので、ぜひ会場でライブを楽しんでみては。

＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞

2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール(昼夜2公演開催)

2026年4月12日(日) 京都 ロームシアター京都メインホール

2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール

2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール

2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子

2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール

2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月10日(月) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月11日(火) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演