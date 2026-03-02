w-inds.、25周年突入の記念日に「Forever Memories(Re-Recording)」配信
w-inds.が「Forever Memories(Re-Recording)」を2026年3月14日から配信開始することを発表した。
2026年3月14日はw-inds.のメジャーデビュー25周年突入記念日であり、2001年3月14日に「Forever Memories」を発売した記念日でもある。
さらに今回の配信タイトルを「Forever Memories(Re-Recording)」とし、今のw-inds.による再レコーディングバージョンとなっている。配信ジャケットは中心にパズルのピースを置かれているデザインとなっている。このデザインの意味にも注目だ。
3月14日には＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の初日をパシフィコ横浜国立大ホールで開催予定。「Forever Memories(Re-Recording)」の配信当日で、今のw-inds.が持つ魅力を最大限に感じ取れる最高のタイミングとなるので、ぜひ会場でライブを楽しんでみては。
「Forever Memories(Re-Recording)」
2026年3月14日配信開始
https://w-inds.lnk.to/ForeverMemoriesReRec
＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞
2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール(昼夜2公演開催)
2026年4月12日(日) 京都 ロームシアター京都メインホール
2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール
2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール
2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子
2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール
2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月10日(月) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月11日(火) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
関連リンク
◆w-inds. オフィシャルサイト
◆w-inds. オフィシャルX
◆w-inds. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆w-inds. オフィシャルTikTok
◆w-inds. オフィシャルInstagram
◆w-inds. 25th Anniversary 特設サイト