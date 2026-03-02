＝LOVE大場花菜「リムレスメガネはじめてつけた」ミニスカ全身ショット披露「印象変わってびっくり」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が2月28日、自身のInstagramを更新。リムレス眼鏡を着用した全身ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】＝LOVEメンバー「印象変わってびっくり」初リムレスメガネかけた全身ショット
大場は「リムレスメガネはじめてつけた」とつづり、リムレス（ふちなし）眼鏡をかけ、グレーのセットアップに黒のロングブーツを合わせたコーディネートの写真を複数枚投稿。顎に手を添えて斜め上を見つめるアップショットが収められている。
また、コンクリート壁の前でポーズを決める全身ショットも披露。ウエストをベルトでマークしたミニ丈のボトムスからは、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「印象変わってびっくり」「似合ってる」「大人っぽい」「スタイル抜群」「知的で憧れる」「美脚に見惚れる」「クールビューティー」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大場花菜、リムレス眼鏡姿の美脚ショット公開
◆大場花菜の投稿に反響
