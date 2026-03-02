“日本一強いアナ”堀江聖夏「板割りをしたら骨折したよ」包帯姿公開「痛々しくて可哀想」「早く良くなりますように」と心配の声
【モデルプレス＝2026/03/02】フリーアナウンサーの堀江聖夏が3月1日、自身のInstagramを更新。包帯姿を公開し、心配の声が寄せている。
【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「痛々しくて可哀想」な包帯姿
堀江は背景に皿が積み上げられた場所で撮影された動画で「日本一強いアナウンサー 骨折しました」とつづり、茶色のワンピースで包帯を巻き腕を吊る姿を報告。「板割りをしたら骨折したよ」と記し、「板は痛かったので、いたわります。笑 今から手術！頑張ってくるよー」とも投稿し、骨折しているものの、笑顔もこぼれている姿を公開している。
この投稿に「お大事に」「包帯しているけど可愛い姿」「痛々しくて可哀想」「早く良くなりますように」「ご無理なきよう」などと心配のコメントが集まっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
