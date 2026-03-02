“日本一強いアナ”堀江聖夏「板割りをしたら骨折したよ」包帯姿公開「痛々しくて可哀想」「早く良くなりますように」と心配の声

“日本一強いアナ”堀江聖夏「板割りをしたら骨折したよ」包帯姿公開「痛々しくて可哀想」「早く良くなりますように」と心配の声