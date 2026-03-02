「タレントパワー」を調査するアーキテクト（東京都港区）の「タレントパワーランキング supported by DmMiX」が、女性ファッション誌「Seventeen（セブンティーン）」（集英社）の専属モデルを務めたことがあるタレントのランキングを発表しました。

【1〜5位】朝ドラ女性俳優、連ドラ主演者も？ ランキング結果を見る！

同誌は、1968年に創刊。10代女性がターゲットで、専属モデルは「STモ」と呼ばれ、人気を博しています。これまでに、榮倉奈々さん、木村カエラさん、桐谷美玲さん、鈴木えみさん、田中美保さん、長谷川京子さん、本田翼さんらを輩出しています。

「タレントパワーランキング」と呼ばれている同調査は、国内で活動するタレントから1280人をリストアップし、認知度と誘引率を掛け合わせて「パワースコア」を算出して形成。一都三県在住の10〜50代男女を5歳刻みで各50人、60代男女を各50人、計1100人を一つのグループとして、計4グループ4400人を対象に調査しています。ランキングは、2025年8月度・11月度に行われた調査をもとに作成しています。

3位は俳優の広瀬アリスさんで、スコアは「31.8」でした。2位はアリスさんの妹で俳優の広瀬すずさん。スコアは「35.0」。1位は俳優の北川景子さんで、スコアは「40.1」でした。