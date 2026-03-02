毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はAppleの新サービスと新機能です。

Appleが始めたフィットネス系の新サブスクである「Apple Fitness+」。こちら、Apple経由で加入すれば、1ヵ月間（対象のデバイス購入で3ヵ月間）の無料トライアルが用意されていますが、それ以上にオトクな加入方法もあるんです！

au、UQモバイルでiPhoneシリーズを利用中のユーザーなら、特設サイトからの加入で最大3ヵ月間も無料。Apple Fitness+は、これまでのサービスと違いiPhoneのみでも利用でき、無料期間終了後に年間払い契約して、よりオトクに活用するのもアリですよ！

【注目の新サービスと新機能はこちら！】

Apple Fitness+

月額980円または 年間7800円

28人のトレーナーが出演する動画を視聴しながら、各種筋トレ、ヨガ、ピラティス、ダンスなど12種類のワークアウトを行なうフィットネス系サブスク。

トレーナー映像の音声は、デジタル翻訳音声で再生され英語がわからなくてもOK。トレーニング中に再生される楽曲には藤井風、Ado、BLACKPINK、BTSなど日本で人気のミュージシャンが参加していますよ！

高血圧パターンの通知機能

Apple Watchシリーズの新機能として昨年12月に登場した「高血圧パターンの通知」。こちらはApple Watchに搭載される光学式心拍センサーを活用して測定され、血圧の高い状態が続いた場合に通知を行なう。通知があった場合は医療機関への相談がベストです！

衛星経由のメッセージ

携帯通信やWi-Fiの圏外地域でも衛星経由でメッセージ送信が行なえる新機能。iMessage、SMSでのテキストや絵文字などの送信が可能。対応するiPhone 14以降、Apple Watch Ultra 3なら圏外地域で「衛星の方向に向け続けてください」と衛星接続を促してくれる。

【約5年ぶりの新モデル！】

AirTag

Apple／4980円（1個入り） 1万6980円（4個入り）

第2世代の超広帯域チップを採用した新モデル。iPhoneなどで利用できる「正確な場所を見つける」機能が強化され、これまでよりも離れた位置からも誘導することが可能。Apple Watch Series 9以降、Apple Watch Ultra 2以降のモデルなら時計のディスプレーでも誘導画面を表示できる。見た目やサイズは前モデルと同じなので、ケースなどのアクセサリーもそのまま利用できますよ！

【App Store以外の代替ストアが利用できます！】



A





A：昨年12月の新法施行によりApple以外が運営する代替アプリストアも利用できるようになった。代替ストアである『AltStore PAL』を利用するには、まずはブラウザで【https://altstore.io/】を表示してアプリをダウンロード。



B





B：アプリをインストールするには、利用許可を与える必要がある。



C





C：ゲームやユーティリティなどApp Storeでは未配信のアプリもラインナップ。

取材・文／直井裕太