【独占コメント到着】局所性ジストニアと闘うドラマー・石川達也、初オリジナルアルバム『Unwritten Tomorrows…』配信リリース

北海道出身のプロドラマー・石川達也が、職業病である局所性ジストニアと闘いながらクラウドファンディングで完成させた初のオリジナルアルバム『Unwritten Tomorrows...』が、2月27日より各種配信サービスでリリースされた。

石川は上京後約15年にわたり、数々のバンドやアーティストのサポートドラマーとして活躍。QUORUMでのCD全国リリースやLOUD PARKでのオープニングアクト、海外ツアー経験も持つベテランだが、2022年夏の演奏中の違和感をきっかけに症状が悪化。

その後スティックワークやペダル操作が極度に困難になる症状に悩み、2023年の春に局所性ジストニアと診断される。この病気は反復動作の過多で脳の運動信号が乱れ、筋肉の硬直や意図しない捩れを起こし、音楽家全体の約5％が罹患する可能性があると言われている。

過去には著名ドラマーが引退や活動休止を余儀なくされた事例も多く、石川も診断当初は「治らない」という絶望に襲われ、ドラムを辞めることも考えたという。

しかし、担当医から「受診したミュージシャンの8割で症状改善、完治例もある」との言葉を受け、リハビリとドラム講師業を並行しながら闘病を継続。そんな中、「もしこのまま叩けなくなったら一番後悔するのは何か」と自問し、答えは「これまで支えてくれた仲間たちと作る一枚のCD」だった。

2024年初頭にmuevoでクラウドファンディングを実施したところ、豪華アーティスト陣が次々と参加が決定。199名から133万7900円（目標100万円に対し134％達成）の支援が集まり、2025年夏頃の発売予定が実現し、2026年2月27日に配信スタートとなった。クラウドファンディング支援者には事前に151枚のCDが配布されている。

【アルバム概要】

タイトル：Unwritten Tomorrows…収録曲（全7曲、内1曲インスト）1. Driving Me Crazy 〜with Vo.浪岡真太郎／Gt.北川遊太／Ba.盆子原幸人〜2. Where you are 〜with Vo.久世敦史／Gt.Masha／Gt.松浦和亦／Ba.寺沢リョータ〜3. Proud To Be Myself 〜with MAYKIDZ〜4. Life Is Chain Choices 〜with Vo & Gt.SAWADA【ZIN】MASATAKA／Ba.岡田暁彦／ Key.川井健〜5. ふるさと 〜with Vo.小田一葉／Pf.鈴木史門／Ba.山口かずゆき〜6. Northernmost 〜with Vo.NOV／Gt.小林信一／Ba.満園庄太郎〜7. My Story 〜with Gt.Zakk 善明 Mylde／Ba.KOTA／Key.川井健〜 参加アーティストには浪岡真太郎、NOV、HIRO、松浦和亦、満園庄太郎など錚々たる顔ぶれが名を連ね、石川の人脈と信頼の厚さを物語っている。

石川は「これは単なる思い出の1枚ではなく、復活の1枚。同じ病に苦しむ人や支える人々に勇気と希望を届けたい」と語っている。症状が完全に消えたわけではない中でも「今録れる最高の音」を残すことにこだわり、完成させた渾身の作品だ。

闘病ミュージシャンの闘いと絆が詰まったこのアルバムは、多くのリスナーが勇気をもらえることだろう。

【石川達也 コメント】

参加して頂いたミュージシャン、クラウドファンディングでご支援頂いた皆様はもちろん、その他多くの方のご声援や協力を得て今作品が完成しました。診断された当初は頭が真っ白になり、ドラムを辞めることも考えていました。ですが、周りにの仲間や家族に支えられクラウドファンディングを立ち上げ今日まで続けられています。今にして思えばクラウドファンディングを立ち上げた頃が一番症状が重く、演奏はもちろん、右脚が思うように前に出せず引きずる様に歩き、階段も一段ずつしか登れないような状態で私生活にも支障が出るほどでした。

制作を開始してから約2年という月日をリハビリと並行してきました。人によって効く薬や効かない薬があるのでトライアンドエラーの繰り返しで色々な薬や方法を試してきました。薬によっては副作用が辛いものもあったりしました。その努力が実り、完治はしていないものの当初よりは症状が緩和しています。

コロナの時もそうでしたがピンチはチャンス。悲観的に捉えるのではなく、局所性ジストニアを患ったことをきっかけに、仲間達とCDを制作すると言うポジティブな行動を取ることが出来ました。これも全部周りで支えてくれた人達のおかげです。

この場を借りて感謝を心より感謝申し上げます。これからも病気と向き合いながらドラマーとして講師として更に精進していこうと思います。今作品はもちろん、私の活動を通じて同じ病に悩み、苦しむ人達の支えや希望になれたら幸いです。