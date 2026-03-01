アヤックス冨安健洋は復帰以降初の2試合連続出場、ズウォレとスコアレスで痛み分け
[3.1 エールディビジ第25節 ズウォレ 0-0 アヤックス]
オランダ・エールディビジは1日に第25節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でズウォレと対戦し、0-0のドロー。ベンチスタートの冨安は2試合連続の途中出場となった。
アヤックスは前半からシュートまで遠く、得点を奪うことができない。前半をスコアレスで折り返すと、後半からチャンスの場面を作る。後半17分にはMFユーリ・レヘールがボレーでゴールを狙うが、相手GKに阻まれた。
後半32分にアヤックスは2枚替え。冨安がこの時間から左SBで途中出場した。冨安がアヤックスで実戦復帰をしてから、初の2試合連続出場となった。
アヤックスはズウォレに攻め立てられる場面もありながら、冨安らの帰陣でピンチを切り抜ける。試合はそのまま終了し、スコアレスドローとなった。
