「淳一は発砲していない」ドラマ『再会』考察で浮上した“洗脳説” 小杉署長の偽装工作と「記憶は刷り込まれる」という言葉の真意

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 小杉は淳一を洗脳して「発砲した」と思い込ませた！ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」を公開した。竹内涼真主演のドラマ『再会 Silent Truth』第7話を受け、主人公・淳一が過去の事件で本当に発砲したのかという点に疑問を投げかけ、小杉署長（段田安則）による洗脳と偽装工作の可能性について詳細に考察している。



動画内でトケル氏は、第7話で淳一が「自分が発砲して銀行強盗犯の大島を殺した」と告白したシーンに対し、奈良刑事（江口のりこ）が抱いた違和感に注目する。奈良刑事が「トビナ刑事の打った弾丸が大島に当たったとは思えない」と発言したことから、淳一は実際には発砲していない可能性が高いと指摘。父を目の前で殺されるという極限状態において、「ありえないことをあったと思い込んでしまう」心理的隙を突かれたのではないかと分析した。



その上で、真犯人として小杉署長の名を挙げる。トケル氏は「小杉は大島を撃ち殺した共犯者である」と断言し、現場にいた小杉が淳一の背後などから発砲したという仮説を展開。淳一たちが隠した拳銃と大島を撃った弾丸の線条痕（ライフルマーク）が一致している点については、「小杉が自分と清原の銃を入れ替えた」という大胆なトリックを提示した。当時、小杉が警察署内の管理部門である警務課にいたことに触れ、「情報の改ざん」が容易であった背景を構造的に解説している。



さらに、奈良刑事が発した「記憶は刷り込まれる」という言葉を引用し、小杉が事件直後の淳一に対し「君が発砲したのは悪くない」などと囁くことで、偽の記憶を植え付けたのではないかと推測。定年間近の小杉が再び署長として戻ってきた理由についても、「定年まで淳一を監視するため」ではないかと語り、警察組織内部に潜む深い闇を浮き彫りにした。



トケル氏は、まきこ（井上真央）や直人（渡辺大知）の不可解な行動にも触れつつ、物語の核心は小杉による隠蔽工作にあるとの見方を強めている。最終回に向けて明かされるであろう真実に、視聴者の関心は高まるばかりだ。