演歌歌手・杜このみ、夫・高安関の誕生日祝福 和服2ショット披露「理想の2人」「愛が伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/01】演歌歌手の杜このみが2月28日、自身のInstagramを更新。夫で大相撲の力士・高安関との和服姿の2ショットを公開した。
【写真】36歳美人演歌歌手「綺麗な色で揃えた着物が素敵」力士夫との2ショット
社は「今日は夫のお誕生日です」と報告し、薄紫色に白い花と緑の葉の模様が映える着物を着た自身と、同じく薄紫色の和服で揃えた高安の笑顔の夫婦ショットを公開。「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ 誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています お誕生日おめでとう！！」と夫への思いと祝福をつづった。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「理想の2人」「素敵なご夫婦」「綺麗な色で揃えた着物が素敵すぎる」「愛が伝わる」などと反響が寄せられている。
杜と高安は2020年に結婚し、2021年2月に第一子となる長女、2022年8月に第二子となる長男を出産している。（modelpress編集部）
