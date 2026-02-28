ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美(17)の制服姿が「可愛いすぎる」と話題になっている。

中井は通信制の勇志国際高等学校に在籍する現役女子高校生だ。勇志国際高等学校は2月20日に公式Instagramを更新し、銅メダル獲得の中井を祝福した。

「ミラノ・コルティナ五輪 銅メダルおめでとうございます」と題された動画には中井本人が登場。ハーフアップにまとめた髪にブレザー姿という清楚な制服スタイルで、氷上とは違った一面を披露した。世界の舞台に立つアスリートの表情から一転、カメラの前では17歳らしいリラックスした表情を見せている。

さらに「アミ推し」と書かれた応援グッズを手に笑顔を浮かべる場面も収録。動画のラストでは、同校の生徒から「中井亜美さん、銅メダルおめでとうございます」と祝福のメッセージが贈られ、温かな雰囲気に包まれた。



【画像】高校生らしいブレザー制服姿の中井亜美（画像は勇志国際高等学校Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「学友も嬉しいだろうね！」「絶対に日本を代表するスターになれますよ」「学校帰って又報告だね」「高校の制服姿もキャワイイ」「初出場での銅メダルおめでとう」「この制服美少女オーラ」「リアル制服の亜美ちゃんまるでアイドル」などコメントが寄せられた。