2月26日、山田優がInstagramを更新した。

【写真】温水プールを楽しむSHOTも公開

山田は、自身のInstagramアカウントにて、「お互いの子供達も一緒に NOT A HOTEL MINAKAMIへ」とコメントし、ヨンアと旅行に行ったことを報告した。

続けて、「雪が積もる、とても寒い日でしたが 温水プールと天然温泉、サウナもあり 広い敷地のおかげで周りを気にすることなく 子供たちと遊んだり、ゆっくりご飯を楽しんだり よんよんとのグループ旅を心から満喫できました！！」などとPRを交えて旅行の思い出を綴り、プールや温泉を満喫する写真や、仲の良さが伝わるヨンアとの2SHOTなどを掲載した。

この投稿に対し、コメント欄には、「綺麗だね」「ワンピース可愛い」「ゴールデンコンビ！」「最高ね」などの反響が寄せられている。

ファッション誌『CanCam』の専属モデルとして一躍有名になり、その後女優としても活動の幅を広げた山田。現在は、雑誌や広告など、多岐にわたるジャンルで活動している。私生活では4児の母で、夫は俳優の小栗旬。

画像出典：山田優オフィシャルInstagramより