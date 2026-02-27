BUDDiiS、アリーナツアー＜COSMiiC＞より「LIGHTS」のライブ映像公開。アルバム『THIS IS BUDDiiS』リスニングパーティー開催も
BUDDiiSが、2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー＜BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -＞から、特別編集した「LIGHTS」のライブ映像を公開した。
「LIGHTS」は、2024年さいたまスーパーアリーナ公演のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で迷いや不安を抱えながらも前に進むすべての人に向けた、BUDDiiSらしい希望と祝福を込めたライブアンセムになっているという。なお本楽曲は、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』に収録されている。
そして、アルバム『THIS IS BUDDiiS』の発売を記念して「リスニングパーティー」の実施も決定した。3回に分けて行われるが、初回は3月4日21時よりFUMINORI、SEIYA、FUMIYAが参加する。ぜひ「＃バディーズリスパに全員集合」をつけて盛り上がってほしい。
さらにBUDDiiSは、2月末より全国をまわるホールツアーを開催中。6月6日、7日には千葉県幕張メッセ 幕張イベントホールにて追加公演も決定した。現在、オフィシャル2次先着受付中だ。
◾️メジャー1st アルバム『THIS IS BUDDiiS』
2026年2月11日（水・祝）発売
▼先行配信「#KISSYOU」
https://lnk.to/KISS_YOU
short ver.：https://buddiis.lnk.to/KISSYOU_short
初回生産限定盤 Type-A（SRCL-13540-1）
初回生産限定盤 Type-B (SRCL-13542-3)
通常盤（SRCL-13544）
▼価格
初回生産限定盤（共通）6,270円（税込）
通常盤 3,000円（税抜）／3,300円（税込）
▼収録内容
・初回生産限定盤Type-A
既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Bとは4曲違い）
2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の大阪城ホール公演から5曲をパッケージ限定版として編集、メイキング映像も収録したBlu-ray1枚
・初回生産限定盤Type-B
既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Aとは4曲違い）
メジャー1stアルバム発売を記念した「BUDDiiSスペシャルプライベートパーティー」を収録したBlu-ray1枚
・通常盤
既存曲を含む合計10曲を収録したCD1枚
詳細：https://buddiis.com/contents/1019430
◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞
2026年
【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞
【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞
【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞
【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞
【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞
【北海道】4月12日（日）カナモトホール
【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞
【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス
【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞
◆追加公演
【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール
6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00
6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00
詳細：https://buddiis.com/contents/987850
