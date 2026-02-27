お笑い芸人のヒコロヒーが、以前から熱烈なファンであることを公言していたLE SSERAFIMのメンバーとスタジオで共演を果たした。

【映像】ヒコロヒー＆推しアーティストのショット

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

番組冒頭、ナレーションでも「LE SSERAFIMの大ファンだというヒコロヒー」と紹介されたヒコロヒー。今回、SAKURAとKAZUHAと共に、スタジオキャストとして練習生たちの挑戦を見守っていく。

ヒコロヒーはLE SSERAFIMファンを公言しており、以前、テレビ朝日系『あのちゃんねる』で共演した際、SAKURAを知ったきっかけが、以前送されていたラジオ番組『今夜、咲良の木の下で』（通称：さくのき）であったと告白していた。

今回の共演に、SNS上のファンからは「嬉しい！」「すごいキャストすぎる」「めっちゃ豪華」などの喜びの声が相次いでいる。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。