IT系YouTubeチャンネル「ネコさや」が、「【正直な感想】実際に使ってみた！楽天モバイル VS mineoはどっちがおすすめ？速度/繋がりやすさ/特典・キャンペーン/料金など徹底比較」と題した動画を公開した。約2年間にわたり両サービスを併用してきた現役社内SEのネコさや氏が、スペック表だけでは見えない「リアルな使い心地」や「料金の落とし穴」について詳細に解説している。



動画ではまず、両者の料金プランの決定的な違いについて言及。楽天モバイルはデータ使用量に応じて料金が変動する段階制プランを採用しており、無駄がない反面、「3GBをわずかに超えただけで料金が跳ね上がる」というリスクを指摘した。一方のmineoは定額制プラン「マイピタ」が中心で、毎月の支払額が一定になる安心感を評価。特に、中速（最大1.5Mbps～3Mbps）でデータ通信が使い放題になるオプション「パケット放題 Plus」を組み合わせることで、動画視聴やSNSをデータ消費なしで楽しめる点に独自性を見出している。



続いて行われた速度と繋がりやすさの実測検証では、明確な差が浮き彫りとなった。自宅や観光地、高速道路など複数の地点で計測を行った結果、楽天モバイルは東名高速で下り82Mbps、水族館で58Mbpsといった高速通信を記録。対するmineoは36Mbps、11Mbpsと数値上は控えめながら、実用上は問題ない範囲に留まった。ネコさや氏は「純粋な速度では楽天モバイルが上だが、建物内や山間部での安定感はmineoに分がある」と分析。特に新東名高速のトンネル付近など、電波が不安定になりがちな場所での挙動についても、実体験を交えて詳細に語っている。



総括としてネコさや氏は、それぞれのサービスが適しているユーザー像を明確に定義した。「通話料無料や楽天市場でのポイント還元を重視し、データを無制限に使いたい人」には楽天モバイルを推奨。一方で、「毎月の通信費を安く一定に抑えつつ、パケット放題などでデータをうまくやり繰りしたい人」にはmineoが最適だとした。自身のライフスタイルや通信環境に合わせて、「安さ」だけでなく「ストレスのなさ」で選ぶことの重要性を説いている。