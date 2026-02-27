27日（金）に大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、2月28日（土）と3月1日（日）につるしんアリーナ小真木原で開催されるSVリーグ女子第17節 アランマーレ山形戦の非帯同選手を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

現在、21勝11敗の5位につけている姫路。前節は休養週となっており、2週間ぶりのリーグ戦となる。

最下位のA山形戦に帯同しないのは、アウトサイドヒッターの渡邉かやとイ・ジェヨン、ミドルブロッカーの矢田和香と山本侑奈、セッターの二宮みずきの5名。なお、チームへ帯同しない理由については明らかとなっていない。

アウトサイドヒッターの二人はここまで準主力として活躍。渡邉はここまでSVリーグ女子のレギュラーシーズン32試合でベンチ入りし、121得点を獲得している。一方のイ・ジェヨンは同24試合でベンチ入りし108得点を挙げているが、2026年に入って以降はコンディション不良による非帯同が増えている。

なお、矢田と山本のルーキー2選手は今シーズン出場機会に恵まれず。2025年12月にチームへ加入した二宮は、未だ試合への出場がない。