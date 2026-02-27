この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学」で、「【画像生成AIの頂点】Google最新の画像生成AIモデル『Nano Banana 2(ナノバナナ)』を無料で使い倒す！ 最短スタート完全ガイド！」と題した動画が公開され、Googleが発表した最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2」の性能詳細と、それを無料で利用できる具体的な方法について解説された。



動画によると、Googleは2026年2月27日、テキストからの画像生成や編集が可能な新モデル「Nano Banana 2」を公開した。「Gemini 3.1 Flash Image」とも呼ばれるこのモデルは、高速な生成速度と高品質を両立させているのが特徴だ。動画では「Geminiの知識とWeb検索による最新情報を活用して、画像をより正確に描写する能力が強化された」と解説。特に画像内のテキスト生成能力が向上し、文字をより読みやすく正確に生成できるようになったほか、複数の画像を編集して新しい画像を作る際にキャラクターやオブジェクトの一貫性を維持する能力も高まっているという。



その実力は客観的な指標でも示されており、AIモデルの性能を測る有名なリーダーボード「Arena(Image Arena)」や「Artificial Analysis」において、テキストからの画像生成部門で1位を獲得したと紹介された。動画では、この高性能モデルを無料で利用できるツールとして、Google公式のAIチャット「Gemini」、AI映像制作ツールの「Flow」、デザインAIエージェントの「Lovart」の3つが挙げられた。「Flow」では月に50クレジット、「Lovart」では毎日30クレジットが無料ユーザーにも付与されるため、これらを活用することでコストを抑えながら最新AIを試すことが可能だという。



動画の最後では、今回紹介した各ツールのリンクを概要欄に掲載していると案内。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に行動を促して締めくくった。