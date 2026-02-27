りくりゅうから「言葉には表せられない“愛”を感じた」安藤美姫が花言葉とともに称賛「よく話し合い思いやる事で…」【冬季五輪】

りくりゅうのお互いに対する信頼感は演技、会見の両方から伝わってきた(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを手にした“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組。2月27日には、フィギュアスケートの元世界女王で、現在プロフィギュアスケーターとしても活躍している安藤美姫さんが公式Xを更新し、花と花言葉で二人のイメージを表現した。

強い絆を感じさせる三浦／木原組に安藤さんが選んだのは、「トルコキキョウ」だ。「よき語らい」「深い思いやり」と花言葉を紹介し、「お2人の言葉や氷の上での姿を見てお互いを思う気持ちや信頼関係 言葉には表せられない“愛”を感じました」とその意図を説明している。

列島を沸かせた今大会の活躍については、「よく話し合い思いやる事で強くなられた結果が日本人初のペアスケートでの世界の頂点 力強く壮大な演技に繋がったのかなと思います」と分析。「特に三浦選手の優しく包み込む姿が優しいトルコキキョウのようで美しかった」と続け、二人の確固たる信頼関係を称えていた。