“AKB48センター”話題の松本伊代、膝上ミニスカ衣装姿披露「まだまだ現役ですね」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの松本伊代が2月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカート衣装姿を披露し、話題になっている。
【写真】60歳ベテランアイドル「可愛すぎて衝撃」赤チェックミニスカで美脚スラリ
松本は「昨夜のAKB48新居発売記念！生配信見ていただけましたか？」（※原文ママ）「お知らせが遅くなりましたが、見てくださった方ありがとうございました！！」とつづり、AKB48の生配信に参加したことを報告。「私の参加曲は『セシル』と言う曲ですが、とても覚えやすい可愛い曲です」「振り付けも可愛い」と記し、AKB48の67th シングル「名残り桜」に収録されるカップリング楽曲「セシル」でAKB48の倉野尾成美とともにWセンターでMVに出演していることを説明した。
松本は赤チェックのミニスカート衣装にベレー帽を合わせた姿で「まさかのAKBさんと一緒の衣装をきれるとは…めちゃ嬉しいです」「＃AKB48のメンバーになれた気分」と喜びの気持ちもコメントしている。
この投稿には「AKBの衣装を着こなせるのすごすぎる」「まだまだ現役ですね」「スタイル抜群」「ずっと憧れのアイドル」「可愛すぎて衝撃」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松本伊代、AKB48衣装姿公開
◆松本伊代の投稿が話題
