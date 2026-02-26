山崎賢人、映画『ゴールデンカムイ』シリーズ最新作のアクションシーンへのこだわり「ダイナミックに」

2月26日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、3月13日公開予定の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に出演する山崎賢人、眞栄田郷敦、山田杏奈がVTR出演。作中のアクションシーンについて語った。

【関連】山崎賢人、コートでシックに決めたパリでのオシャレSHOTに反響「激メロ」「めっちゃかっこいい！」

番組のインタビュー内で、シリーズ最新作で描かれる監獄を舞台にしたアクションシーンについて、山崎は、「（監獄が）狭いので、本当に危険ではあるんですよね。でも、だからそこ色々成功した時に、映像としてすごい迫力のあるアクションシーンがたくさん生まれましたし」とコメント。

続けて、「小さい動きになっちゃって、迫力が出なくならないようにっていうのが難しかったなっていう」「狭い空間ですけど、ダイナミックにというか。横の幅がなかったら縦に大きく動くとか」と語った。

また、山崎のアクションシーンについて、眞栄田が「よりスピードアップ、よりパワーアップしてて、すげえなってめっちゃ思いました」と話すと、山田も「あそこ（アクションシーン）の迫力で、あれさえ見れたらもういいじゃんってぐらい」と絶賛していた。

※山崎の「崎」は立つ崎