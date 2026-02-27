aespa¥«¥ê¥Ê¤¬Çò¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡ª¿À¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡õÀ¶Á¿¤Ê¾Ð´é¤äÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¡È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡É¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿PRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î2026Ç¯½©Åß¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ËÍè¾ì¡£³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①～③aespa¥«¥ê¥ÊÀ¶Á¿¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡¡④¥¥åー¥È¤ÊÆüËÜ¸ì¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¡¡⑤¥Û¥Æ¥ë¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡⑥⑦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤äATEEZ¥¦¥è¥ó¤é¹ë²Ú¥¹¥¿ー¤¬Íè¾ì¡¡
¢£aespa¥«¥ê¥Ê¡ßÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Æ¥ê¡¢¡ÉÈþ¤Î¶¦±é¡É¤âÏÃÂê¤Ë
PRADA¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ê¥Ê¡£¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¶ß¸µ¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀ¶Á¿¤ÊÇò¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¡Ö¥¥ã¥êー ¥ß¥Ë ¥ì¥¶ー ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Fashion News¡Ù¤Ï¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¥«¥ê¥Ê¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÍ¥²í¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤ä¡¢ºô¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶·ã¤·¤¿É½¾ð¤Ç±þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤à½Ö´Ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤µ¤é¤Ë¡ØL¡ÇOFFICIEL SINGAPORE¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Æ¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥·¥çー²ñ¾ìÆâ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ØELLE KOREA¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥«¥ê¥Ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î»¨»ï¡Ø25ans¡Ê¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥·¥çーÄ¾¸å¤ÎÆüËÜ¸ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤¢～¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥åー¥È¤Ê¡ÈËË¥Ïー¥È¡É¤âÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¢£aespa¥«¥ê¥Ê¡¢Èþ¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ê¥Ê¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ãæ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤¿¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»þº¹¥Ü¥±¤Ê¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¡×¤È¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢¡È¤¢¤¯¤Óµ¿ÏÇ¡É¤ò¼«¤é¼áÌÀ¡Ê¡©¡Ë¡£Èþ¤·¤µ¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¾åÉÊ¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¤Î¤Ë¥ªー¥é¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ç½ã¿è¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥×¥é¥À¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖPRADA¥Ó¥¸¥å¤ªÉ±ÍÍ¤¹¤®¤Æ¤È¤¤á¤¤¤¿¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£